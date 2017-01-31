Обама поддержал митинги против миграционного указа Трампа

Бывший президент США Барак Обама поддержал людей, которые организовывают митинги, протестуя против принятого его преемником Дональдом Трампом указа об иммигрантах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представителя Обамы Кевина Льюиса. Отмечается, что это первое заявление Обамы с момента его ухода с поста главы государства.

Как подчеркнул ушедший президент США, граждане реализуют гарантированное им законом право. "Граждане, использующие свое конституционное право собираться, организовываться и выражать избранным ими официальным лицам свою точку зрения, - это именно то, что мы ожидаем увидеть, когда американские ценности находятся под угрозой", - говорится в заявлении Обамы.

В заявлении также говорится, что Обама "воодушевлен уровнем участия", которое происходит по всей стране. Экс-президент подчеркнул, что он "принципиально не согласен с понятием дискриминации в отношении лиц по причине их веры или религии".