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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 31 января 2017 г.
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Обама поддержал митинги против миграционного указа Трампа
время публикации: 14:59
последнее обновление: 14:59
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Бывший президент США Барак Обама поддержал людей, которые организовывают митинги, протестуя против принятого его преемником Дональдом Трампом указа об иммигрантах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представителя Обамы Кевина Льюиса. Отмечается, что это первое заявление Обамы с момента его ухода с поста главы государства.

Как подчеркнул ушедший президент США, граждане реализуют гарантированное им законом право. "Граждане, использующие свое конституционное право собираться, организовываться и выражать избранным ими официальным лицам свою точку зрения, - это именно то, что мы ожидаем увидеть, когда американские ценности находятся под угрозой", - говорится в заявлении Обамы.

В заявлении также говорится, что Обама "воодушевлен уровнем участия", которое происходит по всей стране. Экс-президент подчеркнул, что он "принципиально не согласен с понятием дискриминации в отношении лиц по причине их веры или религии".

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Вторник, 31 января 2017 г.  
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