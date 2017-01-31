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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 31 января 2017 г.
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Премьер-министр Израиля попросит Трампа ввести новые санкции против Ирана
время публикации: 10:51
последнее обновление: 11:41
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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность новых санкций против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность новых санкций против Ирана, сообщает ТАСС. По мнению главы правительства, такая мера необходима после ракетных испытаний, которые прошли в пригороде Тегерана.

Нетаньяху подчеркнул, что запуск баллистической ракеты Ираном является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН. "На ближайшей встрече в Вашингтоне с президентом Трампом я намерен обсудить возможность возобновления санкций в отношении Ирана. Нельзя допускать, чтобы иранская агрессия оставалась безнаказанной", - подчеркнул премьер.

Также стало известно, что Совет Безопасности ООН проведет во вторник экстренное совещание в связи с проведенным Ираном ракетным испытанием. Об этом сообщило постоянное представительство Швеции при всемирной организации. Скандинавская страна председательствует в Совбезе в январе.

"Поступил запрос об обсуждении иранского испытания баллистической ракеты, которое состоится после консультаций по Сирии", - проинформировали в постпредстве. По сведениям дипломатов, с запросом о проведении консультаций обратились США.

О ракетных испытаниях накануне сообщил американский телеканал Fox News. Источник сообщил, что запуск был произведен на "хорошо известном" ракетном полигоне примерно в 140 милях от Тегерана (около 220 километров).

Председатель комитета сената США по иностранным делам республиканец Роберт Коркер заявил, что "с нетерпением ожидает начала совместной работы с администрацией США" с целью привлечь Иран к ответственности "за данное и другие нарушения".

Принятая в 2010 году резолюция Совбеза ООН 1929 запрещает Ирану разрабатывать и испытывать баллистические ракеты. В середине января 2016 года США ввели санкции в отношении ряда лиц и организаций, имеющих отношение к программе Ирана по разработке баллистических ракет.

Напомним, в июле 2015 года было достигнуто историческое соглашение по иранской ядерной проблеме, согласно которому с Тегерана сняли экономические санкции в обмен на ограничения по реализации ядерной программы.

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