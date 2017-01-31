США согласны, что с Россией следует говорить с позиции силы, - Столтенберг

Новая администрация США соглашается с общей позицией НАТО о необходимости диалога с Россией с позиции силы. Об этом 31 января 2017 года заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, передает официальный сайт Альянса.
По словам Столтенберга, в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом и министром обороны Джеймсом Маттисом стороны заявили, что США остается преданным НАТО и трансатлантической связи.
"Мы не хотим противостояния, мы не хотим новой "холодной войны", так что мы держим открытыми каналы для политического диалога с Россией. Сообщение от новой администрации США заключается в том, что они хотят диалога с Россией, но с позиции силы и я думаю, что это точно такое же послание, которое мы передаем от всего Альянса и о чем договорились в Варшаве на саммите, что нужна сильная защита, но также и политический диалог с РФ", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что США подтверждают свою приверженность договоренностям НАТО, наращивая военное присутствие в Европе.
Напомним, во время своей избирательной кампании Трамп выступал с критикой Североатлантического альянса, в том числе и в отношении якобы недостаточного финансирования европейскими союзниками сферы обороны.
Трамп называл НАТО устаревшей организацией, должным образом не занимающейся проблемой терроризма.
В то же время его предшественник Барак Обама в последние дни своего президентства прилагал усилия, чтобы успокоить союзников заявлениями о том, что избранный президент будет поддерживать партнерские отношения со всем миром, в том числе со странами НАТО, тогда как европейские чиновники выражали обеспокоенность из-за риска новых наступлений РФ в Сирии и в Украине, к которым она может прибегнуть, пользуясь временной внешнеполитической неопределенностью Трампа.
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