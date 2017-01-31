Смертники атаковали военный фрегат Саудовской Аравии у берегов Йемена

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Саудовский фрегат, который патрулировал территорию к западу от йеменского порта Ходейда, подвергся нападению трех лодок со смертниками-хуситами.Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет Reuters.
Одна из лодок протаранила кормовую часть фрегата, спровоцировав взрыв и пожар, в результате которых погибло два члена экипажа.
Еще три человека получили ранения, но находятся в стабильном состоянии.
В возглавляемой Саудовской Аравией международной коалиции, которая ведет военную операцию в Йемене, заявили, что нападение на фрегат "будет иметь влияние на международное судоходство и поток гуманитарной помощи в порту на нужды граждан Йемена".
Напомним, коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией поддерживает в Йемене сторонников президента Абда Раббу Мансура Хади. Против них выступают повстанцы-хуситы и военные, лояльные к экс-президенту Али Абдулле Салеху.
Конфликт в Йемене продолжается с сентября 2014 года, страна поделена между шиитами-хуситами, которых поддерживает Иран, администрацией Хади и террористической группировкой "Аль-Каида на Аравийском полуострове".
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