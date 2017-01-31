Роботы будут помогать ухаживать за пожилыми людьми

Человекоподобные роботы с хорошими манерами, умеющие к тому же найти индивидуальный подход к каждому больному, могут вывести из кризиса социальные службы, утверждают ученые, передает BBC-Russian.

На исследования международной команды ученых в этой области было выделено 2 млн фунтов (2,5 млн долларов). Они занимаются разработкой модели универсального робота, который сможет присматривать за пожилыми людьми, проконтролирует своевременный прием таблеток или просто составит компанию тем, кому скучно или одиноко.

Такие роботы должны существенно снизить нагрузку на персонал больниц и домов престарелых.

Ученые из Бедфордширдского и Мидлсекского университетов помогут сконструировать персональных роботов-гуманоидов, известных под названием Пеппер. "Механических сиделок" можно будет запрограммировать так, чтобы они наилучшим образом подходили тем, кто будет нуждаться в их помощи.

Предполагается, что разработка роботов, способных учитывать культурные индивидуальные особенности больных, будет закончена в течение трех лет. Программу исследований финансируют Европейский союз и правительство Японии.

Главный научный сотрудник компании Амит Хумар Панди говорит, что Softbank Robotics хотят создать мир, в котором роботы будут мирно сосуществовать с людьми, делая жизнь более счастливой, здоровой и гармоничной.

Они будут общаться с людьми с помощью голоса и жестов, смогут свободно передвигаться и вовремя заметят признаки того, что пожилому человеку нездоровится или нужна экстренная помощь.

Похожие роботы уже есть в больницах Японии - они помогают переносить или перекладывать пациентов, а также разносят еду.

Когда проект будет близок к завершению, роботов испытают в домах престарелых, принадлежащих британской компании Advinia.

Глава компании, доктор Санжив Канория, ожидает, что это произведет настоящую революцию в системе ухода за пожилыми людьми, чтобы уменьшить нагрузку на медперсонал.

"Роботы могут взять на себя часть услуг, чтобы снизить вероятность неправильной выдачи лекарств, или облегчить использование сложной аппаратуры, - уверен он. - Все это приведет к тому, что жизнь пожилых людей - как у себя дома, так и в домах престарелых - станет безопасней".

Ранее робот-репортер, созданный китайским профессором, выпустил свою первую статью в ежедневной газете города Гуанчжоу.

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