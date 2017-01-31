В Норвегии военно-воздушные силы впервые возглавила женщина

Министерство обороны Норвегии объявило о назначении Тони Скиннарланд новым командующим военно-воздушных сил страны. Впервые на эту должность назначили женщину. Об этом сообщает The Local.

Назначение 49-летней генерал-майора Скиннарланд совпало с началом модернизации норвежских ВВС, в частности, с заменой парка старых истребителей F-16 на сверхсовременные F-35С.

Скиннарланд была исполняющей обязанности главы ВВС после того, как ее предшественник умер в октябре прошлого года.

Скиннарланд почти три десятилетия прослужила в армии - не в качестве пилота – ее назначение рассматривают как новую веху на пути к гендерному паритету.

С начала 1990-х годов в норвежской армии женщины служили в качестве летчиков-истребителей, пилотов вертолетов и командиров подводных лодок.

Военная служба обязательна для обоих полов в Норвегии с прошлого года, что является уникальным случаем для страны-члена НАТО. Но в связи с ограниченным количеством мест в армию отбирают только самых мотивированных.

Отметим, в 2016 году Норвегия впервые со времен Второй мировой согласилась пустить на свою территорию иностранные войска.

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