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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 31 января 2017 г.
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Еврейское сообщество возмущено заявлением команды Трампа о Холокосте. Его писал бывший москвич
время публикации: 18:17
последнее обновление: 18:22
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Согласно приводимым данным, текст заявления был подготовлен помощником президента по особым поручениям, евреем Борисом Эпштейном

Разгорается скандал между президентской администрацией Дональда Трампа и мировым еврейским сообществом, вызванный текстом заявления Белого Дома к Международному дню памяти жертв Холокоста. Текст документа вызвал широкий резонанс в мире и резкую критику со стороны Антидиффамационной Лиги, передает NEWSru.co.il.

Согласно приводимым данным, текст заявления был подготовлен помощником президента по особым поручениям, евреем Борисом Эпштейном.

Эпштейн родился в Москве и вместе с родителями перебрался в США в возрасте 11 лет, в его семьи есть люди, пережившие Холокост.

В этом резко критикуемом обращении речь идет о жертвах, героях и выживших в Холокосте, без отдельного упоминания антисемитизма и шести миллионов погибших от рук нацистов евреев.

Заявление было опубликовано на официальном сайте президента Соединенных Штатов.

Хоуп Хикс, пресс-секретарь администрации Трампа, дала по этому поводу объяснения новостной службе CNN, сообщив, что евреи были "включены" в обширный список тех, кто стали жертвами Гитлера - гомосексуалистов, священников, цыган, люди с психическими или физическими недостатками, коммунистов, профсоюзных деятелей, членов религиозной организации "Свидетели Иеговы", анархистов, поляков и представителей других славянских народов, а также борцов Движения Сопротивления.

Ряд СМИ, которые назвали данное заявление позорным и разочаровывающим, приводят ссылку на соответствующее заявление администрации Обамы от 2015 года, где сказано: "шесть миллионов евреев и миллионы других людей, уничтоженных нацистским режимом".

В 2008 году президент США Джордж Буш прокомментировал свой визит в иерусалимский музей памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем", осудив возрождение антисемитизма, которое, по его мнению, аналогично состоянию умов в прошлом веке, приведшее к Катастрофе европейского еврейства.

Глава ADL Джонатан Гринблатт отметил этот промах администрации Трампа, заявив, что только евреи, в отличие от других невинных жертв нацистов, были убиты за то, что они евреи, и подчеркнув, что этот факт является тревожным симптомом.

Противоположную позицию занял Рональд Лаудер, глава Всемирного Еврейского Конгресса, который раскритиковал Гринблатта и ADL. Лаудер отмечает, что "политические игры вокруг жертв Холокоста не являются выражением памяти и скорби". Он полагает, что беспристрастное прочтение документа, изданного Белым Домом, демонстрирует "надлежащее увековечивание страданий и героизма, которыми отмечена эта темная страница в истории человечества".

Стоит напомнить, что перед этим, подписав указ о временном запрете приема эмигрантов из нескольких мусульманских стран, Трамп успел настроить против себя многих представителей исламского мира.

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