Хакеры атаковали МИД Чехии

Хакеры взломали электронную почту министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралека, его заместителей и других сотрудников дипмиссии. Сначала о кибератаках сообщила чешская пресса, а во вторник, 31 января, на брифинге в Праге сведения подтвердил глава министерства. По словам Заоралека, которые приводит NEWSru.com со ссылкой на агентство Reuters, нападения по стилю было похоже на взлом серверов Национального комитета Демократической партии США.

Как отметил глава МИД Чехии, по мнению экспертов, атаки, вероятно, провело иностранное государство. Хакеры взломали десятки почтовых адресов сотрудников внешнеполитического ведомства. Любомир Заоралек особо отметил, что никакой конфиденциальной информации похищено не было.

Атаки на сервера МИДа произошли в последние несколько дней, ранее в интервью Info.cz заявил министр обороны страны Мартин Стропницкий. По его словам, хотя жертвами действий злоумышленников стало руководство дипмиссии, утечки секретных сведений не произошло. Пока непонятно, кто стоит за атакой, отмечалось в сообщении.

В пресс-службе чешского МИДа журналистам подтвердили факт кибератак и отметили, что ведут расследование совместно с Национальным центром кибернетической безопасности, входящим в Национальное управление безопасности Чехии (NBU). По словам пресс-секретаря министерства Михаэлы Лагроновой, доступа к материалам с грифом "секретно" хакерам получить не удалось. МИД будет работать над укреплением безопасности, чтобы подобные атаки не повторились, отметила она.

Между тем издание Neovlivní.cz утверждает со ссылкой на собственные источники, что хакеры получили, в том числе, и секретную информацию. Ситуацию считают серьезной, так как утечка данных касается не только властей Чехии, но и союзников страны.

Год назад чешская пресса писала, что хакеры атаковали электронную почту премьер-министра Богуслава Соботки. Часть переписки главы правительства появилась в Сети. Как писало издание "Пражский телеграф", почтовый ящик главы правительства взломали хакеры из группировки White Media.

Злоумышленники похитили десятки писем из личного электронного почтового ящика политика, зарегистрированного на портале Seznam.cz. При этом руководство компании заявило, что их системы защиты взломаны не были. Скорее всего, хакеры просто подобрали пароль к ящику Соботки, сообщили тогда в пресс-службе поисковой системы.

В результате хакеры получили доступ к нескольким десяткам электронных писем премьер-министра, в которых обсуждались вопросы миграционной политики, переговоры представителей Чешской социал-демократической партии, председателем которой является Соботка, с партнерами по правительственной коалиции, распределения бюджетных средств, тендера на сбор дорожного налога, ситуация вокруг запасов чешской нефти в немецких хранилищах, а также избрание директора Чешского радио.

Напомним, за последние несколько месяцев власти сразу нескольких стран заявили о хакерских атаках на стратегически важные объекты. Власти США считают, что связанные с Россией хакеры пытались повлиять на выборы, прошедшие в ноябре прошлого года, действуя в пользу победившего впоследствии кандидата от Либеральной партии Дональда Трампа. В итоге уходящая администрация Барака Обамы в конце декабря ввела новые санкции против РФ и выслала российских дипломатов из страны.

На прошлой неделе пресса написала, что хакеры атаковали ресурсы вооруженные силы Швеции, из-за чего командованию пришлось отключить компьютерную систему Caxcis, используемую в военных учениях страны.

Министерство иностранных дел Польши подверглось атаке хакеров, которых связывают с российскими спецслужбами и нападениями на серверы ОБСЕ и Демпартии США, сообщило накануне польское издание Rzeczpospolita. По его данным, инцидент произошел еще в декабре 2016 года.

Что же касается Украины, то здесь россияне "клали" серверы Пенсионного фонда, Госказначейства, Госавиаслужбы, "Укрзализныци", Минфина, Мининфраструктуры, а также оставляли без света Прикарпатье. Не исключено, что временное блокирование работы сайта Единого реестра юридических осиб также является следствием их преступных действий.

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