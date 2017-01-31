Freedom House: Россия всё чаще покушается на политические и гражданские свободы

Freedom House в ежегодном докладе "Свобода в мире в 2017 году. Популисты и автократы: Двойная угроза глобальной демократии", опубликованном во вторник, назвала Россию страной, чаще всего в мире покушавшейся на политические и гражданские свободы. Сообщение и доклад размещены на сайте международной правозащитной организации.

"Россия... вмешивалась в политические процессы в Соединенных Штатах и других демократических государствах, увеличила военную поддержку диктаторскому режиму Башара Асада в Сирии и упрочила незаконную оккупацию территории Украины", – говорится в ежегодном докладе Freedom House.

Подчеркивается также, что в самой России власти сузили пространство для деятельности политической оппозиции и выражения обществом несогласия. Как и в прошлых докладах Freedom House, Россия признана несвободной страной. По этим показателям она находится в одной группе с такими странами, как Афганистан, Азербайджан, Беларусь, Иран, Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

Несвободными признаны 49 государств, в которых проживает 36 процентов населения планеты. 67 стран из списка ограничили по итогам года политические и гражданские свободы. Стран, в которых положение улучшилось, почти в два раза меньше – 36. Всего же доклад охватывает 195 государств мира.

Регион Евразии в целом "разделен на демократически ориентированные и автократические страны", – говорится в докладе. Украина, Грузия и Молдова "изо всех сил пытаются сохранить хрупкие демократические достижения последних лет", но Freedom House предупреждает, что этот прогресс может сойти на нет, если Запад уменьшит поддержку этих стран.

Что же касается группы стран, которые Freedom House относит к автократиям, то, например, в Азербайджане, Кыргызстане и Таджикистане в минувшем году были "сделаны шаги, направленные на укрепление власти в условиях экономической и политической неопределенности".

На уменьшение свободы в мире влияли и демократические страны. В отчете говорится, что крупнейшие демократические государства "охвачены беспокойством и нерешительностью после таких событий, как отказ Великобритании от членства в Евросоюзе, увеличение популярности крайне правых ксенофобских партий в Европе и победы Дональда Трампа на президентских выборах в США".

Ранее Freedom House причислила Украину к частично свободным странам. Каждую страну правозащитники оценивают по двум критериям (уровню политических прав и гражданской свободы) по шкале от 1 до 7, где 1 - самый лучший показатель, а 7 - самый худший. Украина, как и год назад, получила 3 балла по обоим критериям (частично свободная).

Кроме того, Freedom House сообщила, что уровень свободы СМИ в мире за 2015 год упал до самого низкого уровня за последние 12 лет, а Россия стала "новатором современной государственной пропаганды".

Cсылки по теме: