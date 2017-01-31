Парламент Британии начинает дебаты по Brexit

В парламенте Великобритании начинаются дебаты по внесенному правительством законопроекту о запуске процедуры выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Associated Press.

Правительство вынуждено было ввести законопроект после решения Верховного суда на прошлой неделе против усилий премьер-министра Терезы Мэй, положенных на инициативу начать процесс выхода из блока ЕС без парламентского голосования.

Как отмечает издание, британские министры надеются, что законопроект пройдет через обе палаты парламента до добровольно обозначенного правительством дедлайна для начала процесса переговоров, то есть до 31 марта.

Напомним, что неделей ранее Верховный суд Великобритании принял решение, согласно которому для начала процедуры выхода из ЕС правительство должно получить одобрение британского парламента.

Как сообщалось ранее, более 80 членов парламента Британии будут голосовать против Brexit.

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