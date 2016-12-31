В Багдаде прогремели два взрыва: десятки погибших и раненых

В столице Ирака Багдаде утром в субботу, 31 декабря, прогремели два взрыва. В результате взрывов погибли не менее 28 человек, еще не менее 54 получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей полиции.
Сначала взорвалась бомба, установленная у обочины проезжей части, а затем террорист-смертник в гуще толпы привел в действие свое взрывное устройство. Полиция заявила, что теракты совершили два смертника.
Сообщается, что взрывы прогремели почти одновременно на одном из городских рынков в центральном квартале Синак. По данным МВД, одну из бомб привел в действие террорист-смертник. Другая была заложена заранее у магазина автозапчастей, пишет Reuters.
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за происшествие.
Напомним, 24 ноября не менее 80 верующих-шиитов, возвращавшихся с паломничества из иракского города Кербела, погибли в результате взрыва бомбы, заложенной в грузовик.
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