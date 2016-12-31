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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 31 декабря 2016 г.
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Путинская экономика и сам Путин должны заплатить за действия России большую цену - сенатор Грэм
время публикации: 09:37
последнее обновление: 09:40
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В 2017 году по России, и, в частности, президенту Владимиру Путину, будут представлены новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании в США. Об этом в интервью Радио Свобода, во время пребывания в Киеве заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"В следующем году мы собираемся представить новые санкции – кроме тех, что уже существуют, в частности санкции, введенные Обамой, – которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторах, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться – это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену. Поэтому можно ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается одобрить новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон", – сказал Грэм.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью Радио Свобода также не исключил усиления санкций против России за кибератаки во время президентской кампании в США.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм будут требовать более жестких санкций в отношении РФ за вмешательство в президентские выборы в США.

30 декабря президент Петр Порошенко провел встречу с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки во главе с сенатором Джоном Маккейном. Президент наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

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Cсылки по теме:

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// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

InoPressa. Новые санкции США против России - "отравленный подарок" Трампу
// NEWSru.ua // Пресса // 30 декабря 2016 г.

Трамп уклонился от ответа на вопрос о санкциях против РФ из-за кибератак
// NEWSru.ua // В мире // 29 декабря 2016 г.

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// NEWSru.ua // В мире // 18 декабря 2016 г.

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Суббота, 31 декабря 2016 г.  

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