Новая Зеландия одной из первых встретила 2017 год, на очереди - Австралия

Жители Новой Зеландии, островов Киритимати в Океании и Чатем в Тихом океане уже вступили в 2017 год.

В столицу Новой Зеландии Окленд Новый год пришел в 13:00 по Киеву, передает УНИАН.

Люди собрались у башни казино Sky city с которой запускали праздничный фейерверк.

Также одними из первых встречают Новый год 2017 год австралийцы – в 15:00 по киевскому времени.

В австралийском Сиднее перед официальным наступлением 2017 прошло грандиозное шоу фейерверков над знаменитым домом оперного театра.

Отметим, в Киеве к новогодне-рождественским праздникам подготовили ряд интересных локаций с развлечениями, фудкортами, ярмарками, фотозонами и концертами.

Cсылки по теме: