 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Суббота, 31 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Новая Зеландия одной из первых встретила 2017 год, на очереди - Австралия
время публикации: 14:57
последнее обновление: 15:01
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Жители Новой Зеландии, островов Киритимати в Океании и Чатем в Тихом океане уже вступили в 2017 год

Жители Новой Зеландии, островов Киритимати в Океании и Чатем в Тихом океане уже вступили в 2017 год.

В столицу Новой Зеландии Окленд Новый год пришел в 13:00 по Киеву, передает УНИАН.

Люди собрались у башни казино Sky city с которой запускали праздничный фейерверк.

Также одними из первых встречают Новый год 2017 год австралийцы – в 15:00 по киевскому времени.

В австралийском Сиднее перед официальным наступлением 2017 прошло грандиозное шоу фейерверков над знаменитым домом оперного театра.

Отметим, в Киеве к новогодне-рождественским праздникам подготовили ряд интересных локаций с развлечениями, фудкортами, ярмарками, фотозонами и концертами.

facebook

Cсылки по теме:

Украинцы рассказали, как будут праздновать Новый год
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

На зимние праздники назначили рекордное количество поездов
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

Кличко в костюме Деда Мороза поздравил украинцев с Новым годом
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

Украинцы хотят получить под ёлку деньги и путешествия. Синоптики рассказали о погоде на праздники
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.

Правоохранители перешли на усиленный режим работы в Киеве
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.

В новогоднюю ночь транспорт в Киеве пустят до рассвета. Харьков и Одессу будут охранять патрульные и пешие наряды
// NEWSru.ua // Украина // 29 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 16:00
 Гройсман: "Евровидение-2017" в Киеве будет проведено на самом высоком уровне
// Культура


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Суббота, 31 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 16:00

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016