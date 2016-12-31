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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 31 декабря 2016 г.
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МИД Греции официально подтвердило смерть своего посла в Бразилии: его убил любовник жены
время публикации: 14:30
последнее обновление: 14:44
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Министерство иностранных дел Греции официально подтвердило смерть своего посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса

Министерство иностранных дел Греции официально подтвердило смерть своего посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса.

Об этом сообщается в заявлении пресс-службы ведомства.

"Бразильские власти только что официально объявили об идентификации трупа греческого посла в Бразилии Кириакоса Амиридиса, который нашли обгоревшим в районе Нова Игуасу в Рио-де-Жанейро… Мы выражаем нашу глубокую скорбь в связи с трагической кончиной посла Амиридиса, друга Бразилии, который на протяжении всей своей дипломатической карьеры служил Греции добросовестно и ответственно", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что Амиридис служил в постоянном представительстве Греции в ЕС, генеральном консульстве в Рио-де-Жанейро и Роттердаме, в посольстве Греции в Белграде во время первой фазы войны в Югославии. Кроме того, коллеги погибшего посла выразили искренние соболезнования его родственникам.

Как сообщает 31 декабря издание Euronews, полицейский Сержиу Морейра, задержанный бразильской полицией по подозрению в убийстве греческого посла, сознался в преступлении.

Согласно полученному следствием признанию, он зарезал Кириакоса Амиридиса по просьбе жены посла, своей любовницы. В убийстве также принимал участие двоюродный брат полицейского, получивший за это 80 тысяч реалов (25 тысяч долларов).

Первоначально Франсуаза Амиридис утверждала, что ее муж вышел из дома и пропал без вести. Позже полиция обнаружила на диване следы крови Кириакоса Амиридиса. Затем была обнаружена его сгоревшая машина с останками убитого посла.

Позже супруга посла Греции в Бразилии созналась в соучастии в его убийстве, сообщил телеканал Globo.

Мотивом преступления стала любовная связь жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции Рио-де-Жанейро.

Известно, что Рио-де-Жанейро обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест жены посла и еще троих подозреваемых, в том числе своего коллеги. Следователи также обнаружили следы крови на диване в доме, где дипломат и его жена проводили рождественские и новогодние каникулы. В правоохранительных органах подозревают, что посол был убит в этом помещении, а его тело в ночь на среду, 28 декабря (около трех часов утра), вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль.

О пропаже дипломата стало известно накануне, 29 декабря. На следующий день тело Кириакоса Амиридиса было обнаружено в Рио-де-Жанейро. Оно находилось в обгоревшем автомобиле, который посол Греции ранее взял напрокат. Как сообщало греческое посольство, представитель дипмиссии приехал в Рио-де-Жанейро вместе с женой на отдых. Позже супруга Амиридиса объявила об его исчезновении.

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Суббота, 31 декабря 2016 г.  

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