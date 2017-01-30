Америку охватили акции протестов. Трамп намерен обязать въезжающих в США сообщать об интернет-активности

Тысячные акции протестов охватили Соединенные Штаты в воскресенье, участники которых категорически осуждали запрет президента Дональда Трампа на въезд гражданам семи мусульманских стран и требовали отмены этого указа. Об этом пишет американское издание USA Today.
США могут обязать всех въезжающих иностранцев раскрывать историю просмотров сайтов и телефонные контакты
"Протестующие двигались, выкрикивали лозунги и размахивали плакатами в городах по всей стране в воскресенье", - говорится в сообщении.
Люди выступали за прекращение действия указа президента Трампа, который запретил въезд в Соединенные Штаты граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.
"Протесты прошли в воскресенье в Бостоне, Филадельфии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Лос-Анджелесе и других городах, привлекая тысячи людей", - отмечает издание. Кроме центральных улиц американских городов, люди пикетировали аэропорты по всей стране.
В частности, в Вашингтоне тысячи людей собрались и прошли маршем мимо Белого дома. В Нью-Йорке мэр Билл де Блазио присоединился к акции, которая прошла под лозунгом "За ценности нашего города".
Тысячи демонстрантов собрались в международном аэропорту Лос-Анджелеса, куда были также направлены вооруженные отряды полиции. Там же состоялся митинг небольшого количества сторонников Трампа, впрочем они остались стоять на улицы с американскими флагами и громкоговорителями.
Тысячи людей вышли на улицы Бостона на акцию, направленную на защиту представителей других национальностей в Америке. Протесты охватили также аэропорты в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Сан-Франциско.
Как пишет The Washington Post, сотни юристов присоединились к акциям в аэропортах для того, чтобы предоставить бесплатную юридическую поддержку людям, которым угрожают нововведенные ограничения.
Это стало частью акции поддержки в социальных сетях, возникшей после подписания указа.
США могут обязать всех въезжающих иностранцев раскрывать историю просмотров сайтов и телефонные контакты
Советник президента США Стивен Миллер в субботу провел встречу с чиновниками из Госдепартамента, пограничной службы, Департамента внутренней безопасности и других ведомств. Один из вопросов, который был поднят в ходе мероприятия, касался возможности обязать въезжающих в страну иностранцев раскрывать информацию обо всех сайтах и социальных сетях, которые они посещали, а также предоставлять список телефонных контактов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.
Предполагается, что если иностранец откажется предоставить эту информацию, ему будет автоматически отказано во въезде в США. При этом собеседники телеканала подчеркнули, что пока соответствующая идея находится лишь на стадии обсуждения, никаких конкретных решений новые власти пока не принимали.
В ходе встречи Миллер также обратился к присутствующим с просьбой "не отвлекаться на истерию, царящую на телевидении" из-за принятого президентом Дональдом Трампом указа об ужесточении порядка въезда в США. Документом, в частности, запрещается въезд в Штаты граждан из "стран повышенного риска", среди которых оказались лишь мусульманские государства.
Помимо ограничений на въезд, указ Трампа ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев. За это время предполагается разработать новые процедуры безопасности. После этого программа должна возобновить действие, но в значительно сокращенном виде: США намерены принять до конца 2017 года лишь 50 тысяч беженцев вместо 110 тысяч.
Решение Трампа о запрете на въезд в США семи стран с преимущественно мусульманским населением было негативно встречено европейскими лидерами. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы без разбора подозревать людей определенного происхождения или определенного вероисповедания".
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