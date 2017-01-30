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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 30 января 2017 г.
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В Таджикистане лавина убила семь человек
время публикации: 14:34
последнее обновление: 14:34
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По меньшей мере семь человек стали жертвами схода лавин в горном районе на юге Таджикистана

По меньшей мере семь человек стали жертвами схода лавин в горном районе на юге Таджикистана. Как сообщает Радио Свобода, лавины вызваны потеплением, наступившем после сильных снегопадов.

Пресс-секретарь комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана отметила, что число погибших может возрасти. Спасатели продолжают работать на автодороге Душанбе-Худжанд и в Горно-Бадахшанском регионе, где за выходные зарегистрировали более 40 крупных лавин.

По данным властей, 28 января спасли около 500 человек, которые были заблокированы в своих автомобилях после схода лавин.

В результате лавин и оползней в Таджикистане ежегодно гибнут десятки людей.

Напомним, 18 января сразу три сильных подземных толчка магнитудой 5,3 произошли на территории центральной Италии. В результате схода лавины из-за землетрясения, под снегом оказалась здание отеля Rigopiano в городе Фариндола на горе Гран-Сассо.

Жертвами лавины стали 29 человек.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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