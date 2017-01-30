В Канаде в результате стрельбы в мечети погибли пять человек

Пять человек погибли при стрельбе в мечети в канадском городе Квебек-Сити (провинция Квебек), сообщает агентство Reuters. Еще несколько человек получили ранения. Двое подозреваемых задержаны. Власти провинции Квебек объявили атаку терактом, пишет NEWSru.com.
По словам очевидцев, в момент стрельбы в Исламском культурном центре находились от 40 до 100 человек. Как сообщил глава центра Мохаммед Янги, нападение произошло во время вечерней молитвы.
По предварительным данным, нападавших было трое - они ворвались в мечеть и устроили стрельбу. По словам Мохаммеда Янги, перестрелка произошла на первом этаже, затем преступники поднялись на второй этаж.
Расстрелявшие прихожан были в масках и кричали "Аллаху Акбар", сообщила радиостанция CBC.
"Мне показалось, что у них квебекский акцент. Они открыли стрельбу и кричали "Аллаху Акбар". Пули поражали молившихся людей, одна из них пролетела у меня над головой", - рассказал радиостанции один из свидетелей случившегося.
По его словам, нападавших было двое, их лица скрывали маски.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал стрельбу в мечети трусливым нападением. Об этом глава правительства заявил в своем Twitter.
"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети Квебек-Сити. Мои мои мысли сейчас с жертвами (атаки) и их семьями", - написал Трюдо.
Район ЧП оцеплен стражами порядка. На месте происшествия находятся около десятка машин скорой помощи.
Стражи порядка полностью контролируют ситуацию в районе нападения на мечеть в канадском Квебек-Сити. Об этом в воскресенье заявили в городском управлении полиции.
"Ситуация под контролем, помещение проверено, (прихожане) мечети эвакуированы. Расследование продолжается", - говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.
В полиции пока не сообщают о количестве жертв и пострадавших, но подтверждают, что "есть погибшие и раненые". В управлении отметили, что задержали двух нападавших, а также сообщили, что у них мог быть третий сообщник.
В июне 2016 года во время священного месяца рамадан злоумышленники подбросили оскорбительный для мусульман предмет - свиную голову ко входу в этот Исламский культурный центр, который, по данным РИА "Новости", называют "большой мечетью" города. Найти злоумышленников тогда не удалось. Отмечается, что в последнее время в регионе усилилась исламофобия.
Напомним, в Канаде в январе прошлого года ученик устроил стрельбу в школе, погибли четыре человека.
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