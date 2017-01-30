В Польше обнародовали фамилии свыше 8,5 тысяч эсэсовцев из Освенцима

Институт национальной памяти Польши обнародовал в понедельник 30 января данные более 8,5 тыс. эсэсовцев, которые присматривали за заключенными в концлагере Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Информацию об этом обнародовал во время пресс-конференции в Кракове глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек, передает "Укринформ".

"Сегодняшний день является историческим, поскольку это только начало – этой базой мы начинаем реализацию большого проекта. Мы начинаем с концлагеря в Освенциме, но в дальнейшем планируем расширить эту базу на другие немецкие, нацистские концлагеря", - заявил Шарек.

Он подчеркнул, что обнародование данных является ответом на периодическое появление в публичном пространстве, в том числе различных мировых СМИ, определения "польские концлагеря".

"Эта база является ответом на эти формулировки, ведь поскольку мы говорим о "польских концлагерях", то, пожалуйста, мы показываем, какой была команда функционеров СС", - подчеркнул Шарек. Он добавил, что это делается публично, в Интернете, и к тому же в таких масштабах, в которых еще никто до поляков этого не делал.

По мнению главы польского ИНП, во многих случаях определение "польские концлагеря" является просто невежеством. Однако он не исключает, что их употребление также может быть "результатом злой воли и не приверженной Польше исторической политики". В то же время сайт с фамилиями эсэсовцев является орудием, которое позволит бороться с ложными формулировками.

Шарек также обратился к журналистам, чтобы они пересылали ссылки на сайт об эсэсовцах тем изданиям, которые публикуют определения о "польских концлагерях".

База эсэсовцев из Освенцима доступна на сайте www.truthaboutcamps.eu/zalogass на польском, немецком и английском языках. В базе есть персональные данные эсэсовцев, их фото, описание прохождения службы. По информации польского ИНП, среди 8,5 тыс. эсэсовцев, которые есть в этой базе, несколько десятков человек еще есть среди живых.

В 1947 году на Нюрнбергском процессе СС была признана преступной организацией и принадлежность к ней каралась тюремным заключением.

Напомним, в сентябре 2015 года в Германии следствие предъявило обвинения в причастности к убийству 260 тысяч человек 91-летней бывшей сотруднице нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау близ польского Освенцима.

Перед этим в июле суд Германии приговорил к четырем годам заключения 94-летнего Оскара Тренинга, служившего бухгалтером в Освенциме. Он был признан виновным в пособничестве в убийстве 300 тысяч человек.

Освенцим был самым большим концентрационным лагерем, организованным нацистским режимом. Он был создан в 1940 году в 70 км от Кракова. Вблизи Освенцима находилось 45 концлагерей, самым крупным из них был лагерь в местечке Бжезинка (Биркенау). Весь комплекс лагерей называют "Аушвиц-Биркенау". В Освенциме фашисты уничтожили около 1,4 млн человек, в том числе 1,1 млн евреев. 27 января 1945 года около семи тысяч оставшихся в живых узников были освобождены бойцами 1-го Украинского фронта.

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