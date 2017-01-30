Из-за указа о мигрантах-мусульманах прокурор Вашингтона подает иск на Трампа: "Никто не стоит выше закона"

Прокурор штата Вашингтон (США) Боб Фергюсон объявил о подаче иска в Федеральный окружной суд из-за изменений в миграционной политике, ответчиком по этому делу выступает президент Дональд Трамп. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры штата.

Прокурор считает нарушением Конституции указ Трампа о запрете на въезд в Штаты гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Фергюсон также собирается потребовать временно приостановить действие этого указа.

"Никто не стоит выше закона, даже - президент", - указывается в заявлении прокурора.

Прокурор считает, что данное миграционное распоряжение нарушает основной закон, гарантирующий равенство и одинаковое отношение ко всем религиям, а также нарушает конституционное право людей на справедливое судебное разбирательство и противоречит Федеральному закону об иммиграции и гражданстве.

Кроме Трампа, ответчиками по этому иску станут высокопоставленные чиновники его администрации и Министерство внутренней безопасности, которому подчиняется погранслужба.

К тому же, сразу несколько десятков американских дипломатов раскритиковали указ президента о запрете на въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением, информирует CNN.

В целом, дипломаты отмечают, что новая миграционная политика США не только не способствует укреплению границ от террористов, но и может аннулировать уже предпринятые попытки в этом направлении.

Миграционная политика Трампа также вызвала недовольство среди демократов в Сенате. Лидер меньшинства Чак Шумер тоже раскритиковал этот указ. По его словам, демократы инициируют голосование об отмене этого распоряжения.

Напомним, что 27 января Трамп подписал указ, согласно которому на 90 дней запрещается въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Запрет на въезд распространяется также на обладателей грин-карт, дающих право на жительство в США.

В Великобритании посольство США уже приостановило выдачу виз для граждан Судана, Ирака, Ирана, Сирии, Йемена, Ливии и Сомали.

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