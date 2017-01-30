Бывшая секретарь Йозефа Геббельса умерла в Мюнхене в возрасте 106 лет

Бывшая сотрудница нацистской администрации Брунгильда Помзель умерла в Мюнхене в возрасте 106 лет. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Помзель была личным секретарем главного идеолога НСДАП и министра пропаганды Йозефа Геббельса. Только в пожилом возрасте она стала охотно делиться воспоминаниями о своей работе. При этом Помзель утверждала, что ничего не знала о концлагерях и Холокосте в целом, когда трудилась на посту, и впоследствии, по ее словам, ее мучило чувство вины.

По словам Помзель, Германия времен Третьего Рейха жила "как будто под заклятием", а массовые убийства по расовому признаку были "строго охраняемым секретом".

Уже отметив столетний юбилей, Помзель стала героиней документального фильма "Немецкая жизнь" авторства Кристиана Крёнеса.

В киноленте она, среди прочего, роняет фразу о "благородной элегантности" министра пропаганды на работе в бюро.

"Но в публичных выступлениях он превращался в пышущего яростью карлика", - добавляет там же Помзель.

Крёнес поздравил свою героиню по телефону в ее последний день рождения - 11 января 2017 года.

Режиссер отметил, что 106-летняя женщина даже в таком преклонном возрасте сохраняла ясность ума.

Помзель родилась в Берлине в 1911 году. По ее словам, привычку безрассудно подчиняться в нее вбил отец, ветеран Первой мировой войны. Другими факторами, которые определили ее судьбу, Помзель называет "легкомыслие юности и невнимание к национальным делам".

В юности она работала в магазине одежды, принадлежавшем еврейскому бизнесмену, а также стенографировала для адвоката-еврея. Она подрабатывала, помогая записывать мемуары нацистскому писателю Вулфу Блаю. Именно он помог ей устроиться на работу в радиовещательную корпорацию, благодаря чему она попала в секретариат к Геббельсу.

"Это была моя судьба. Кто из нас контролирует свою судьбу? Особенно во времена таких потрясений", - говорила она в интервью.

Помзель утверждала, что поддерживала отношения со своей подругой-еврейкой Евой Лоуэнталь, даже когда правительство начало кампанию преследования. Секретарша Геббельса полагала, что евреев депортируют в исправительные лагеря в Судетах за совершенные преступления.

"Никто никогда не верит нам. Все думают, что мы знали все. Мы ничего не знали", - уверяет она в документальном фильме.

Помзель была секретарем Геббельса начиная с 1942 года и вплоть до его самоубийства, совершенного вместе с женой и шестью детьми. В ее обязанности входил прием телефонных звонков, стенографирование встреч, организация поездок. Помзель описывает Геббельса как учтивого человека с хорошо ухоженными руками. По ее словам, ее работодатель, как и его жена Марта, были исключительно вежливы и ласковы с ней, хотя и несколько высокомерны. При этом, рассказывает Помзель в "Немецкой жизни", во время публичных выступлений Геббельс превращался из "благородной элегантности" в "бушующего лилипута".

В последние дни войны, когда поражение нацистов стало неизбежным, Помзель вместе с другими государственными служащими сидела на полу в Министерстве пропаганды, поддерживая себя алкоголем. Геббельс и его семья находились в Фюрербункере. 30 апреля 1945 года Гитлер покончил с собой. На следующий день Геббельс и его жена отравили шестерых своих детей и также совершили самоубийство.

"Я никогда не прощу Геббельсу то, что он сделал с миром, и то, что он убил своих невинных детей", - говорила Помзель в одном из своих последних интервью.

Она вместе с коллегами сдалась советским солдатам и пять лет провела в лагерях. После возвращения она до выхода на пенсию работала в Западногерманской теле- и радиовещательной компании. Помзель жила в пригороде Мюнхена, никогда не выходила замуж и не имела детей.

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