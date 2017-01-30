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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Польша больше не будет впускать нелегалов
время публикации: 12:47
последнее обновление: 13:05
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В Польше согласно новому закону, что имеет целью усилить защиту границ, нелегальных иммигрантов не будут впускать на территорию страны

В Польше согласно новому закону, что имеет целью усилить защиту границ, нелегальных иммигрантов не будут впускать на территорию страны. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"Приезжие в Польшу по решению в их делах должны ждать в созданных приграничных центрах. Рассмотрение дела должно длиться до 28 дней. Иммигранты имеют право обратиться в Совет по вопросам иностранцев, созданный на основании нового закона", - отметил он.

Как подчеркнул Мариуш Блащак, эта процедура соответствует законодательству Европейского Союза. Он добавил, что аналогичные меры введены в Венгрии после миграционной кризиса в 2015 году.

Сейчас иностранцы, приезжая к польской границе, подают ходатайство в деле предоставления им статуса беженца и после въезда в страну, не дожидаясь его рассмотрения в Управлении по вопросам иностранцев, часто едут в другие страны Западной Европы.

Ранее министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле признал, что Германия допустила ряд ошибок в миграционной политике, что повлекло въезд в страну более двух миллионов мигрантов за последние два года.

Отметим, 27 января президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому действие программы США по приему беженцев приостанавливается сроком на 120 дней.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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