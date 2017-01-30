Назарбаев объявил о начале "третьей модернизации" Казахстана

Бессменный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем "ежегодном послании народу" поставил задачу обеспечить реализацию "третьей модернизации" Казахстана. "Сегодня я ставлю задачу обеспечить реализацию третьей модернизации Казахстана. Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны", - сказал Назарбаев.

Текст послания 30 января 2017 года опубликован на официальном сайте главы государства.

"В настоящее время многие страны пытаются решить такую же задачу. Уверен, рецепты перехода к новой модели роста везде будут разными. Мы же должны исходить из наших сильных сторон и не растерять потенциал, который вместе создали за 25 лет нашей Независимости", - подчеркнул он.

Как отметил президент, в мире началась очередная, уже четвертая промышленная революция.

"Повсеместная цифровизация экономики приведет к исчезновению целых отраслей и созданию принципиально новых. Великие перемены, происходящие на наших глазах - это одновременно исторический вызов и шанс для нации", - считает Назарбаев.

"Мы все помним первую модернизацию Казахстана. Помним, как начали свой путь четверть века назад на руинах СССР. Тогда наше поколение с фундамента создало новое государство, которого не было на карте мира. Был осуществлен переход от плановой экономики к рыночной. Для меня принципиально важно, что мы вместе тогда удержали страну от потрясений, гражданской войны и экономической разрухи. Казахстан вышел из того периода с минимальными потерями и наибольшими приобретениями", - отметил президент.

По его словам, вторая модернизация началась с принятия Стратегии-2030 и создания новой столицы Астаны. "Ее результаты бесспорны. Страна вырвалась из зоны экономического отставания и вошла в число 50 конкурентоспособных экономик мира", - добавил он.

"Две успешные модернизации дали нам бесценный опыт. Теперь мы должны смело шагнуть вперед и начать третью модернизацию. Эта модернизация - не план борьбы с текущими глобальными вызовами, а надежный мост в будущее, навстречу целям Стратегии-2050. Она будет проводиться на базе Плана нации "100 конкретных шагов", - сказал президент.

Ранее сообщалось о вероятном переименовании казахстанской столицы Астаны в честь 76-летнего Назарбаева, неизменно руководящим страной с апреля 1990-го. За это время в Казахстане утвердилась жесткая система единоличного правления, неизменном атрибутом которой является культ личности президента.

Политическая оппозиция, равно как и свободные выборы, многопартийсть и свобода слова, в современном Казахстане отсутствуют.

Написавший книгу "Крестный тесть" (2009) зять президента Рахат Алиев в 2015 году найден повешенным в тюремной камере в Вене (Австрия).

Основатель оппозиционного движение "Демократический выбор Казахстана", бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтар Аблязов, экс-владелец крупнейшего коммерческого финучреждения "БТА банк", также скрывается в Европе. Проведя около трех лет в заключении, 9 декабря 2016 года он вышел из тюрьмы во Франции. После освобождения Аблязов заявил, что его "борьба с режимом Назарбаева длится уже 16 лет и она продолжается".

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