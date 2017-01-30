 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 30 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Пан Ги Муну разрешили баллотироваться в президенты Южной Кореи
время публикации: 10:13
последнее обновление: 10:14
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Пан Ги Муну разрешили баллотироваться в президенты Южной Кореи

Исследовательская группа парламента Южной Кореи пришла к выводу, что бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун может занимать государственную должность в Корее, в том числе баллотироваться в президенты. Об этом сообщает Yonhap.

Специальная группа парламента проанализировала резолюцию ООН, ссылаясь на которую критики Пан Ги Муна заявляли, что тот не может претендовать на президентский пост. Однако парламентарии увидели, что в тексте резолюции используются такие слова, как, например, "желательно", которые не перекрывают дорогу экс-главе ООН в политику.

Документ ООН, в частности, отмечает, что бывшему генсеку организации, который выступал как доверенное лицо множества государств, не желательно занимать правительственный пост.

В парламенте Южной Кореи добавили, что Пан Ги Муну, если он захочет баллотироваться в президенты, придется доказать, что его предыдущий опыт работы не скажется негативно на интересах его страны. В парламенте также отметили, что обычно бывшие главы ООН "воздерживаются" от работы в государственных ведомствах.

Напомним, в ближайшее время в Республике Корея могут пройти досрочные президентские выборы. Конституционный суд страны уже приступил к слушаниям по установлению законности процедуры объявленного 9 декабря импичмента президенту страны Пак Кын Хе.

facebook

Cсылки по теме:

Брата и племянника Пан Ги Муна обвинили в попытке подкупа
// NEWSru.ua // В мире // 11 января 2017 г.

Пан Ги Мун лидирует в рейтинге кандидатов в президенты Южной Кореи
// NEWSru.ua // В мире // 26 декабря 2016 г.

В Южной Корее девятую субботу подряд прошла антипрезидентская акция
// NEWSru.ua // В мире // 24 декабря 2016 г.

В Южной Корее задержали подругу президента по подозрению во вмешательстве в управление страной
// NEWSru.ua // В мире // 1 ноября 2016 г.

Президент Южной Кореи разрешила военным отвечать на атаки КНДР. Пхеньян выдвинул ультиматум
// NEWSru.ua // В мире // 20 августа 2015 г.

В Южной Корее впервые в истории запрещена оппозиционная политпартия
// NEWSru.ua // В мире // 19 декабря 2014 г.

Президентом Южной Кореи стала дочь диктатора
// NEWSru.ua // В мире // 19 декабря 2012 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:09
 InoPressa. Трамп включил "разморозку", но не хочет показаться слабым
// Пресса


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 30 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:09

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017