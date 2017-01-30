Пан Ги Муну разрешили баллотироваться в президенты Южной Кореи

Исследовательская группа парламента Южной Кореи пришла к выводу, что бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун может занимать государственную должность в Корее, в том числе баллотироваться в президенты. Об этом сообщает Yonhap.

Специальная группа парламента проанализировала резолюцию ООН, ссылаясь на которую критики Пан Ги Муна заявляли, что тот не может претендовать на президентский пост. Однако парламентарии увидели, что в тексте резолюции используются такие слова, как, например, "желательно", которые не перекрывают дорогу экс-главе ООН в политику.

Документ ООН, в частности, отмечает, что бывшему генсеку организации, который выступал как доверенное лицо множества государств, не желательно занимать правительственный пост.

В парламенте Южной Кореи добавили, что Пан Ги Муну, если он захочет баллотироваться в президенты, придется доказать, что его предыдущий опыт работы не скажется негативно на интересах его страны. В парламенте также отметили, что обычно бывшие главы ООН "воздерживаются" от работы в государственных ведомствах.

Напомним, в ближайшее время в Республике Корея могут пройти досрочные президентские выборы. Конституционный суд страны уже приступил к слушаниям по установлению законности процедуры объявленного 9 декабря импичмента президенту страны Пак Кын Хе.

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