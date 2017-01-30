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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 30 января 2017 г.
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Ирак готов ответить на миграционный указ Трампа

время публикации: 16:59
последнее обновление: 18:12
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Парламент Ирака проголосовал за принятие ответных мер в связи с указом президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в США на 90 дней гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением

Парламент Ирака проголосовал за принятие ответных мер в связи с указом президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в США на 90 дней гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria, передает "РБК-Украина".

Согласно сообщению, иракские депутаты призвали Организацию объединенных наций и Лигу арабских государств занять твердую позицию в отношении действий Трампа.

Кроме того, парламент предложил Организации исламского сотрудничества провести срочное заседание, поскольку решение властей США оказывает определенное влияние на мусульманские страны.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади до сих пор не отреагировал на введенный США запрет. В свою очередь, Министерство иностранных дел страны обратилось к США с просьбой "пересмотреть" запрет на въезд в страну для граждан Ирака.

Ранее Иран заявил о запрете на въезд для граждан США в ответ на действия Трампа.

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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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