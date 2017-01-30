Ирак готов ответить на миграционный указ Трампа

Парламент Ирака проголосовал за принятие ответных мер в связи с указом президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в США на 90 дней гражданам из семи стран с преимущественно мусульманским населением.
Об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria, передает "РБК-Украина".
Согласно сообщению, иракские депутаты призвали Организацию объединенных наций и Лигу арабских государств занять твердую позицию в отношении действий Трампа.
Кроме того, парламент предложил Организации исламского сотрудничества провести срочное заседание, поскольку решение властей США оказывает определенное влияние на мусульманские страны.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади до сих пор не отреагировал на введенный США запрет. В свою очередь, Министерство иностранных дел страны обратилось к США с просьбой "пересмотреть" запрет на въезд в страну для граждан Ирака.
Ранее Иран заявил о запрете на въезд для граждан США в ответ на действия Трампа.
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