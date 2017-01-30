Полиция Филиппин расформирует отряды по ликвидации наркоторговцев

Глава полиции Филиппин Роналд дела Роса сообщил, что будут расформированы специальные отряды для ликвидации в стране наркоторговцев и людей, употребляющих наркотики.

"Мы расформируем все отряды по борьбе с наркотиками в нашей полиции", - заявил Роса.

В то же время, президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил, что война с наркотиками и наркоторговцами будет продолжаться, передает Reuters.

Ранее Дутерте заявлял, что лично расправлялся с подозреваемыми в наркоторговле во времена, когда был мэром города Давао на юге страны.

"В Давао я обычно делал это (убивал) лично. Просто чтобы показать ребятам (полиции), если я могу сделать это, то почему же они не смогут. И я ездил в Давао на мотоцикле, просто патрулировал улицы в поисках стычек, чтобы убить кого-нибудь", - признался Дутерте.

За месяцы правления Дутерте произошло около 3,6 тысячи убийств, примерно 1375 человек были убиты во время полицейских операций, более 2233 человек стали жертвами так называемых дружинников, которые тоже фактически получили разрешение убивать без суда.

Большая доля убийств лежит на совести полицейских из тайных карательных отрядов, специально созданных для ликвидации наркоманов.

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