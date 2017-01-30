Кандидатом в президенты Франции от социалистов стал экс-министр образования Бенуа Амон

Кандидатом в президенты от правящей Социалистической партии Франции стал экс-министр образования Бенуа Амон. Во втором туре первичных выборов (праймериз) в воскресенье, 29 января, Амон, представитель левого крыла социалистов, набрал более 58% голосов. Его соперник, экс-премьер Манюэль Вальс признал свое поражение с результатом порядка 42%, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на RFI.
Пока опросы прочат кандидату-социалисту лишь пятое место на весенних выборах — с большим отставанием от лидеров президентской гонки Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.
В первом туре праймериз социалистов 22 января Амон, вопреки прогнозам, вышел на первое место, набрав 36% голосов. Вальс, считавшийся фаворитом, занял тогда второе место, получив 31,5% голосов.
Неожиданный успех Амона во Франции сравнивают с непредвиденным прорывом экс-премьера Франсуа Фийона в лагере французских правых: на праймериз "Республиканцев" в ноябре 2016 года Фийон, считавшийся аутсайдером, обошел фаворитов опросов Алена Жюппе и Николя Саркози.
По предварительным данным, явка во втором туре праймериз социалистов превысила 1 миллион 100 тысяч человек (данные с 60% участков).
В первом туре 22 января проголосовал 1,6 млн французов. Это на 1 миллион меньше, чем на первых в истории Франции праймериз, которые социалисты провели в 2011 году, выбрав своим кандидатом нынешнего президента Франсуа Олланда.
В ноябре 2016 года участниками первых праймериз французских правых стали более 4 млн французов.
Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля.
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