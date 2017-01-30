Хакеры из России атаковали компьютерную систему МИД Польши - СМИ

Хакерская группировка APT28 (Fancy Bears') в декабре 2016 года устроила кибератаку на компьютерную систему Министерства иностранных дел Польши, пишет Rzeczpospolita.

Сотрудники министерства получили письма с вредоносным программным обеспечением, позволяющим украсть данные с компьютеров. "Дело осложняется тем, что атака была проведена с сервера Министерства иностранных дел одной из стран Латинской Америки", - поясняет пресс-служба министерства.

Кибератаку удалось предотвратить, однако издание со ссылкой на источники сообщает, что сайты польских ведомств защищены плохо.

Ранее Fancy Bears "(или как их еще называют "киберведмеди") действовали против Демократической партии США и армии Украины.

Если информация подтвердится, это будет первый за последнее время случай целенаправленных действий российских компьютерных преступников против правительственной структуры Республики Польша.

Перед этим неоднократно сообщалось о вмешательствах хакеров-россиян в выборы на территории США и Европейского Союза.

Что же касается Украины, то здесь россияне "клали" серверы Пенсионного фонда, Госказначейства, Госавиаслужбы, "Укрзализныци", Минфина, Мининфраструктуры, а также оставляли без света Прикарпатье.

Не исключено, что временное блокирование работы сайта Единого реестра юридических осиб также является следствием их преступных действий.

Кроме того, отмечается, что российские хакеры с помощью мобилок украинских бойцов могут следить за артиллерией в зоне АТО.

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