Асада госпитализировали с инсультом – СМИ

Президента Сирии Башара Асада госпитализировали с инсультом.

Об этом в понедельник 30 января сообщает Daily Sabah.

"Известный телеведущий канала "Аль-Джазира" Фейсал аль-Касем заявил в своем Twitter, что Асад прикован к постели, но не в коме", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердила ливанская газета al-Mustaqbal, которая даже назвала болезнь Асада, передает "Укринформ". Согласно источникам издания, президента Сирии госпитализировали с ишемическим инсультом (инфарктом мозга).

Газета Saudi Asharq al-Awsat также проинформировала своих читателей о госпитализации Башара Асада.

В свою очередь, представители президента Асада опровергли эту информацию, заявив, что у него нет проблем со здоровьем.

Напомним, недавно в Астане (Казахстан) прошли переговоры, чтобы перезапустить мирный диалог по Сирии после перемирия, объявленного там с 30 декабря 2016 года.

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