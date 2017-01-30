СМИ: Трамп обвинил Маккейна и Грэма в желании развязать Третью мировую

Президент США Дональд Трамп обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в желании развязать Третью мировую войну.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

Президент США посоветовал им сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ и нелегальной иммиграцией.

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 января 2017 г.

"Эхо" пишет, что новый президент США якобы считает, что Маккейн и Грэм мало понимают то, о чём говорят.

В своём обращении сенаторы отмечали, что запрет на иммиграцию будет на пользу только террористам, поскольку позволит им активизировать пропаганду и набор новых боевиков свои ряды.

Напомним, 28 января Трамп подписал два указа, один из которых ужесточает меры контроля в отношении мигрантов, а второй - дает старт масштабной реорганизации американских вооруженных сил.

Помимо ограничений на въезд, указ Трампа ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев. За это время предполагается разработать новые процедуры безопасности. После этого программа должна возобновить действие, но в значительно сокращенном виде: США намерены принять до конца 2017 года лишь 50 тысяч беженцев вместо 110 тысяч.

Решение Трампа о запрете на въезд в США семи стран с преимущественно мусульманским населением было негативно встречено европейскими лидерами. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы без разбора подозревать людей определенного происхождения или определенного вероисповедания".

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