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NEWSru.ua // В мире // Понедельник, 30 января 2017 г.
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СМИ: Трамп обвинил Маккейна и Грэма в желании развязать Третью мировую
время публикации: 12:29
последнее обновление: 12:53
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Президент США Дональд Трамп обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в желании развязать Третью мировую войну

Президент США Дональд Трамп обвинил сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма в желании развязать Третью мировую войну.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

Президент США посоветовал им сфокусироваться на борьбе с ИГИЛ и нелегальной иммиграцией.

"Эхо" пишет, что новый президент США якобы считает, что Маккейн и Грэм мало понимают то, о чём говорят.

В своём обращении сенаторы отмечали, что запрет на иммиграцию будет на пользу только террористам, поскольку позволит им активизировать пропаганду и набор новых боевиков свои ряды.

Напомним, 28 января Трамп подписал два указа, один из которых ужесточает меры контроля в отношении мигрантов, а второй - дает старт масштабной реорганизации американских вооруженных сил.

Помимо ограничений на въезд, указ Трампа ввел 120-дневный мораторий на прием беженцев. За это время предполагается разработать новые процедуры безопасности. После этого программа должна возобновить действие, но в значительно сокращенном виде: США намерены принять до конца 2017 года лишь 50 тысяч беженцев вместо 110 тысяч.

Решение Трампа о запрете на въезд в США семи стран с преимущественно мусульманским населением было негативно встречено европейскими лидерами. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "даже решительная борьба с терроризмом не оправдывает того, чтобы без разбора подозревать людей определенного происхождения или определенного вероисповедания".

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Нобелевские лауреаты требуют отменить указ Трампа о запрете въезда мусульман в США
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// NEWSru.ua // В мире // 28 января 2017 г.

Трамп подписал указ о строительстве стены вдоль границы с Мексикой. И вернул сеть "секретных тюрем" ЦРУ
// NEWSru.ua // В мире // 25 января 2017 г.

Президент США ограничит въезд в страну беженцев с Ближнего Востока
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// NEWSru.ua // В мире // 21 января 2017 г.


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Понедельник, 30 января 2017 г.  

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