В Казахстане хакеры взломали 300 сайтов

В Казахстане более 300 сайтов подверглись хакерским атакам. В том числе служба реагирования на компьютерные инциденты зафиксировала взломы 21 интернет-ресурса местных исполнительных и представительных органов власти, передает Deutsche Welle.
Казахстанский Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщил, что "в результате взлома был произведен массовый дефейс (тип хакерской атаки, при которой изменяется главная страница веб-сайта, - ред.) 323 сайтов. В их числе не только веб-ресурсы органов власти, но и больницы, колледжи, театры, библиотеки.
Как отметили в ведомстве, атака стала возможной из-за пренебрежения владельцами сайтов мерами безопасности. В итоге "не исключается утечка чувствительных данных, в том числе персональной, финансовой информации, доступов к другим сервисам и системам", отметили специалисты ЦАРКА.
Ранее о кибератаках сообщали США, Германия, Украина, Болгария, Швеция и Литва.
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