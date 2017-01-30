В Казахстане хакеры взломали 300 сайтов

В Казахстане более 300 сайтов подверглись хакерским атакам. В том числе служба реагирования на компьютерные инциденты зафиксировала взломы 21 интернет-ресурса местных исполнительных и представительных органов власти, передает Deutsche Welle.

Казахстанский Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) сообщил, что "в результате взлома был произведен массовый дефейс (тип хакерской атаки, при которой изменяется главная страница веб-сайта, - ред.) 323 сайтов. В их числе не только веб-ресурсы органов власти, но и больницы, колледжи, театры, библиотеки.

Как отметили в ведомстве, атака стала возможной из-за пренебрежения владельцами сайтов мерами безопасности. В итоге "не исключается утечка чувствительных данных, в том числе персональной, финансовой информации, доступов к другим сервисам и системам", отметили специалисты ЦАРКА.

Ранее о кибератаках сообщали США, Германия, Украина, Болгария, Швеция и Литва.

Cсылки по теме: