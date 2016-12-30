 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Пятница, 30 декабря 2016 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном убили в больнице – СМИ
время публикации: 30 декабря 2016 г., 22:23
последнее обновление: 30 декабря 2016 г., 22:26
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном убили в больнице

Трое подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном (Чечня, РФ), задержанных в ходе спецоперации и госпитализированных с ранениями, были убиты.

Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на осведомленный источник в Минздраве Чечни. Разговоры о внесудебной расправе идут в Чечне с 26 декабря, но подтверждения этой информации из других источников нет.

В ходе спецоперации были задержаны четверо - 29-летние Асхаб Юсупов и Исмали Бергоев, раненая 18-летняя подруга убитого Ислама Альтемирова, а также мужчина по фамилии Шахбиев.

Еще 22 декабря, по данным СМИ, двое раненых молодых людей находились в больнице с огнестрельными ранениями, Альтемировой врачи ампутировали раздробленную пулей ногу. Их состояние уже позволяло проводить первичные следственные действия.

По данным источника, 25 декабря в больнице отключили свет, одного из задержанных вооруженные люди вытащили на улицу и убили. Двое других раненых, молодой человек и девушка, тоже были убиты. О судьбе четвертого задержанного не сообщается.

Как утверждает издание, информация о смерти находившихся в больнице раненых распространяется местными жителями в Чечне с вечера 26 декабря. В соцсетях люди избегают обсуждать ситуацию, опасаясь преследований.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отказался комментировать информацию, заявив телеканалу "Дождь", что "Кавказский узел" "всегда пишет неправду".

Напомним, 17 декабря в разных районах Грозного были совершены нападения на полицейских, после чего в городе был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе спецоперации, продолжившейся 18 декабря, были убиты семь предполагаемых боевиков, четверо задержаны. Также силовики 17 и 18 декабря задержали родственников и знакомых убитых. 19 декабря источник в силовых структурах Чечни заявил, что их тела не будут выданы родственникам для захоронения.

facebook

Cсылки по теме:

В "ИГ" заявили, что это их люди атаковали кадыровцев в Грозном. ФСБ сомневается
// NEWSru.ua // В мире // 20 декабря 2016 г.

Несмотря на противодействие провокаторов и полиции, Яшин представил доклад о смычке Путина с Кадыровым
// NEWSru.ua // В мире // 23 февраля 2016 г.

Соратники Немцова написали письмо Кадырову: хотят лично задать несколько "неприятных вопросов"
// NEWSru.ua // В мире // 14 декабря 2015 г.

В Чечне задержали 20 человек, готовивших покушение на Кадырова
// NEWSru.ua // В мире // 3 ноября 2015 г.

Кадыров, чтобы "навести порядок" c терроризмом, предложил вернуть смертную казнь
// NEWSru.ua // В мире // 16 октября 2015 г.

Кадыров заявил, что вывел своих наёмников из Донбасса
// NEWSru.ua // Украина // 31 июля 2015 г.

Ходорковский считает, что Кадырову пора в отставку, иначе может быть война
// NEWSru.ua // В мире // 28 мая 2015 г.

Путин неожиданно наградил Кадырова в один день с признанием Дадаева в убийстве Немцова
// NEWSru.ua // В мире // 9 марта 2015 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 23:05
 В центре Киева грабитель устроил стрельбу, двое раненых
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Суббота, 31 декабря 2016 г.  

Последняя новость – 23:05

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2016