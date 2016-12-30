Подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном убили в больнице – СМИ

Трое подозреваемых в нападении на полицейских в Грозном (Чечня, РФ), задержанных в ходе спецоперации и госпитализированных с ранениями, были убиты.

Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на осведомленный источник в Минздраве Чечни. Разговоры о внесудебной расправе идут в Чечне с 26 декабря, но подтверждения этой информации из других источников нет.

В ходе спецоперации были задержаны четверо - 29-летние Асхаб Юсупов и Исмали Бергоев, раненая 18-летняя подруга убитого Ислама Альтемирова, а также мужчина по фамилии Шахбиев.

Еще 22 декабря, по данным СМИ, двое раненых молодых людей находились в больнице с огнестрельными ранениями, Альтемировой врачи ампутировали раздробленную пулей ногу. Их состояние уже позволяло проводить первичные следственные действия.

По данным источника, 25 декабря в больнице отключили свет, одного из задержанных вооруженные люди вытащили на улицу и убили. Двое других раненых, молодой человек и девушка, тоже были убиты. О судьбе четвертого задержанного не сообщается.

Как утверждает издание, информация о смерти находившихся в больнице раненых распространяется местными жителями в Чечне с вечера 26 декабря. В соцсетях люди избегают обсуждать ситуацию, опасаясь преследований.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов отказался комментировать информацию, заявив телеканалу "Дождь", что "Кавказский узел" "всегда пишет неправду".

Напомним, 17 декабря в разных районах Грозного были совершены нападения на полицейских, после чего в городе был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе спецоперации, продолжившейся 18 декабря, были убиты семь предполагаемых боевиков, четверо задержаны. Также силовики 17 и 18 декабря задержали родственников и знакомых убитых. 19 декабря источник в силовых структурах Чечни заявил, что их тела не будут выданы родственникам для захоронения.

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