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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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В Бразилии в сгоревшем автомобиле найдено тело пропавшего посла Греции
время публикации: 09:40
последнее обновление: 10:41
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В Бразилии в сгоревшем автомобиле найдено тело пропавшего посла Греции

В Рио-де-Жанейро правоохранительные органы Бразилии обнаружили автомобиль, который ранее взял напрокат пропавший без вести посол Греции в этой стране. Об этом сообщает NEWSru.com со ссылкой на телеканал Globo.

Автомобиль сильно обгорел. В нем был найден труп. Установить личность погибшего мужчины предстоит экспертизе. По версии полиции, погибший - 59-летний посол Кириакос Амиридис, об исчезновении которого два дня назад сообщила его жена. В последний раз дипломата видели в понедельник, 26 декабря.

Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. Похищение считают наименее вероятным, так как никто не связывался с семьей Амиридиса для получения выкупа.

Кириакос Амиридис с января возглавлял греческое дипломатическое представительство, расположенное в столице Бразилии Бразилиа. В Рио-де-Жанейро он приехал на рождественские и новогодние каникулы. С 2001 по 2004 годы дипломат был генеральным консулом Греции в Рио-де-Жанейро.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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