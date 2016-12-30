В Сирии стороны преимущественно придерживаются перемирия, – правозащитники

После вступления в силу соглашения о прекращении огня в Сирии, стороны конфликта в основном соблюдают перемирие. Об этом заявляет базирующаяся в Великобритании организация "Сирийская обсерватория по правам человека, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Сирийская обсерватория по правам человека утверждает, что стороны конфликта прекратили огонь по всей Сирии после вступления в силу соглашению в четверг вечером", - пишет Reuters.

Однако, в отдельных зонах стрельба продолжалась еще некоторое время после наступления дедлайна.

"Вокруг Алеппо и в окрестностях Дамаска еще фиксировались определенные обстрелы вскоре после объявления режима прекращения огня", - добавляет агентство.

Как сообщалось, Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. По предварительным договоренностям Турции, России и Ирана Сирия будет поделена на неофициальные зоны регионального влияния, а Башар аль-Асад останется президентом по крайней мере еще несколько лет.

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