Путин, уповая на Трампа, решил не высылать американских дипломатов из РФ

Россия не будет высылать американских дипломатов в ответ на санкции со стороны США. Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа", - заявил Путин.

США закрывает доступ к "дачам" российских дипломатов, они могут встретить Новый год в самолёте



По его словам, возвращающиеся из США российские дипломаты проведут новогодние каникулы дома.

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую ёлку в Кремль", - добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Москва менее чем за сутки придумала, чем ответить США на вновь введенные санкции: Россия объявляет персонами нон грата 35 американских дипломатов. Речь идет о 31 сотруднике посольства США в Москве и четверых дипломатах из генконсульства в Санкт-Петербурге, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет NEWSru.com.

"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений, - цитирует главу МИД ТАСС. - Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге".

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может отменить решение Администрации Барака Обамы о новых антироссийских санкциях, когда официально вступит в должность, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, передает Новое время.

В то же время собеседник издания заявил, что такое решение будет безосновательным. Надежды на то, что Россия перестанет вмешиваться в выборы в других демократических странах, нет.

"У нас есть все признаки того, что они будут вмешиваться в демократические выборы в других странах, в том числе и некоторых европейских союзников", - сказал он.

Министерство финансов США в четверг, 29 декабря объявило о введении новых санкций против России в связи с обвинениями в хакерски атаках. Соответствующий указ подписал президент Барак Обама. В рамках ограничительных мер были объявлены персонами нон грата 35 российских дипломатов, а также внесены в черный список шесть частных лиц и пять организаций, включая ФСБ и ГРУ. Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.

Российским дипломатам дали всего 72 часа на то, чтобы покинуть США. Сотрудники посольств и консульств пожаловались, что в канун Нового года им трудно так срочно достать билеты.

Также появилась информация, что в Москве решили закрыть Англо-американскую школу, однако МИД РФ опроверг эту информацию.

США закрывает доступ к "дачам" российских дипломатов, они могут встретить Новый год в самолёте



Накануне также стало известно, что американские власти решили закрыть для России доступ к двум жилым комплексам в Нью-Йорке и Мэриленде, использовавшимся РФ для сбора разведданных, а также в качестве резиденций для российских агентов и дипломатов.

Один из участков находится на Лонг-Айленде, его площадь - 5,67 гектара. Советское правительство приобрело его в 1954 году, сообщает The Washington Post.

Накануне вечером возле этого поместья наблюдалось скопление автомобилей, а также входящих и выходящих из него людей. Неназванный источник сообщил корреспонденту The BuzzFeed на месте событий, что Госдепартамент "хорошо осведомлен об этой операции".

Представившийся "иностранным дипломатом" мужчина заявил, что участок был "собственностью Российской Федерации", отметив, что, по его мнению, для правительства США с точки зрения законодательства будет затруднительно предпринимать какие-либо меры. При этом собеседник издания выразил надежду, что с приходом Трампа в Белый дом отношения Москвы и Вашингтона улучшатся: "После 20 января, когда избранный президент вступит в полномочия, ситуация будет намного лучше".

Другое поместье расположено в городе Сентервилл в штате Мэриленд, в живописном месте на берегу Чесапикского залива примерно в 100 км от Вашингтона. Его площадь равна 18,2 гектара. Он был куплен советским правительством в 1972 году. Рядом с главным зданием корреспондент обнаружил несколько машин, а также грузовой фургон без какой-либо маркировки. Журналист попытался попасть на территорию резиденции, но некая женщина заявила ему, что он находится на территории частной собственности.

Источник "Интерфакса" сообщил, что вокруг "дачи" российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции.

"Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", - сказал собеседник агентства.

Тем временем российские дипломаты, которых правительство США решило выслать из страны в ответ на враждебную кампанию против американских дипработников в Москве, столкнулись с трудностями при покупке билетов в Россию.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", - рассказал "Интерфаксу" информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, выдворяемые дипломаты в ближайшее время будут вынуждены добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где у них будут больше шансов приобрести билеты на рейс в Москву. При этом велика вероятность, что новогоднюю ночь дипломатические работники проведут в самолете, отметил собеседник агентства.

"Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", - отметил источник.

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