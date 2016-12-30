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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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МИД Литвы вручил ноту послу Беларуси из-за инцидента на стройке АЭС
время публикации: 08:58
последнее обновление: 10:57
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МИД Литвы вручил ноту послу Беларуси из-за инцидента на стройке АЭС

МИД Литвы официально выразило протест, вручив послу Беларуси ноту, в связи с инцидентом неосторожного обращения с корпусом реактора при строительстве АЭС в Островце. Об этом сообщается на сайте МИД Литвы.

Реакция Вильнюса последовала после того, как 26 декабря на стройке АЭС в Беларуси на станции Славное произошло "незначительное касание" корпуса реактора об опору контактной сети. Согласно пресс-релизу, который распространила АЭС, реактор в это время был в металлическом транспортном кожухе. В Минске утверждают, что реактор не повредился.

Литва призвала Беларусь провести расследование этого и предыдущих инцидентов на АЭС.

Как пишет Delfi, ранее министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас призвал Беларусь провести стресс-тесты АЭС в Островце.

Напомним, реактор строящейся в 50 км от Вильнюса АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Строителем Белорусской АЭС является российская госкорпорация "Росатом".

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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