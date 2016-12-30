На Кубе "избранным" разрешили домашний Интернет

Правительство Кубы в рамках пилотного проекта, который реализуется в Гаване, впервые в истории страны разрешило 2 тыс. жителям провести домашний Интернет. Об этом сообщило агентство Reuters, которое побывало в доме одной из участниц эксперимента 67-летней преподавательницы университета.
"Это как осуществление мечты", - поделилась она.
Сообщается, что эксперимент был начат две недели назад.
Сейчас в стране один из самых низких показателей по доступу пользователей к Интернету в мире. Население Кубы, которое составляет 11,2 млн человек, до сих пор могло пользоваться интернетом только в специально отведенных для этого местах с Wi-Fi.
Причем с оплатой около 1,5 долл за час, что составляет около 5% среднего месячного дохода жителя Кубы.
Отмечается, что к участию в эксперименте были допущены в основном представители интеллектуальных профессий: академики, доктора.
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