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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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На Кубе "избранным" разрешили домашний Интернет
время публикации: 06:57
последнее обновление: 06:57
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Правительство Кубы в рамках пилотного проекта, который реализуется в Гаване, впервые в истории страны разрешило 2 тыс. жителям провести домашний Интернет

Правительство Кубы в рамках пилотного проекта, который реализуется в Гаване, впервые в истории страны разрешило 2 тыс. жителям провести домашний Интернет. Об этом сообщило агентство Reuters, которое побывало в доме одной из участниц эксперимента 67-летней преподавательницы университета.

"Это как осуществление мечты", - поделилась она.

Сообщается, что эксперимент был начат две недели назад.

Сейчас в стране один из самых низких показателей по доступу пользователей к Интернету в мире. Население Кубы, которое составляет 11,2 млн человек, до сих пор могло пользоваться интернетом только в специально отведенных для этого местах с Wi-Fi.

Причем с оплатой около 1,5 долл за час, что составляет около 5% среднего месячного дохода жителя Кубы.

Отмечается, что к участию в эксперименте были допущены в основном представители интеллектуальных профессий: академики, доктора.

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Пятница, 30 декабря 2016 г.  

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