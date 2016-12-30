Из-за "координационной" секунды Новый год наступит позже обычного

Жители Земли проживут в 2016 году на секунду дольше обычного. Такое решение было принято Международной службой вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS). Она постановила, что 31 декабря к Всемирному координированному времени (UTC) будет добавлена дополнительная секунда, сообщает ТАСС.

"Для времени UTC будет действовать последовательность дат: 31 декабря 2016 года, 23.59.59, 31 декабря 2016 23.59.60, 1 января 2017 года 00.00.00", - говорится в сообщении IERS. Добавление произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды.

Подобные добавления еще одной секунды происходят регулярно, начиная с 1972 года. Чаще всего это делается в июне и декабре високосных годов (в них в феврале 29 суток). Всего за время существования системы было произведено 26 добавлений, а в последний раз координационная секунда добавлялась 30 июня 2015 года.

Не исключено, что в будущем дополнительные секунды могут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется, и разница между UTC и UT1 растет. Кроме того, есть возможность начисления и "отрицательной" координационной секунды (после 23.59.58 сразу идет 0.00.00 - для случая, когда UTC время отстало от астрономического), но к этой опции тоже пока никогда не прибегали.

В 1997 году введение дополнительной секунды на сутки вывело из строя систему российскую систему ГЛОНАСС, от 2012 года есть сообщения о нарушениях в работе таких популярных интернет сервисов, как Linkedln, Foursquare, Instagram и даже задержках более чем 400 авиарейсов в Австралии. В 2015 году координационная секунда опять сбила работу многих интернет-сервисов, а также мобильных устройств на Android (к примеру, у пользователей стала неверно отражаться дата). О более глобальных сложностях, связанных с вводом координационной секунды, никогда не сообщалось.

В 2009 году Международный астрономический союз предложил отказаться от секунды координации и вместо этого прибавлять к всемирному координированному времени один час времени каждые 6000 лет, но эта идея не получила одобрения. После серий обсуждений окончательное решение этого вопроса отложили до 2023 года.

Ранее несколько стран задумались о смене часового пояса.

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