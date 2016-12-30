Ким Чен Ын казнил уже 140 чиновников, посчитали в Южной Корее

Институт Стретегии национальной безопасности Южной Кореи 29 декабря опубликовал доклад, в котором описываются применяемые лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном средства удержаться при власти.

Согласно докладу, в течение пяти лет с момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын приказал казнить 340 человек, в том числе 140 топ-чиновников из правительства, вооруженных сил и правящей партии КНДР, передает CNN..

Отмечается также, что, по словам старшего аналитика по вопросам обороны RAND Corporation Брюса Беннета, уровень "жестокости и беспощадности", которые демонстрирует Ким Чен Ын выше, чем у его отца Ким Ир Сена.

Так, в течение пяти лет, Ким Чен Ын "зачищал" пост министра обороны пять раз, тогда как его отец в течение 17 лет менял министра обороны лишь трижды, причем два из этих трех раз предыдущий министр умирал от старости.

Напомним, 30 августа сообщалось, что двое высокопоставленных чиновников КНДР были расстреляны из зенитного оружия в Северной Корее за "неуважение" к высшему руководителю Ким Чен Ыну и "отклонения от линии партии".

Как писали южнокорейские СМИ, один из казненных, Хван Мин, был при Ыне министром сельского хозяйства. Его расстреляли за высказанные замечания относительно одобренного проекта правительства - руководство страны восприняло это как вызов главе КНДР.

Второй расстрелянный чиновник, по данным издания, занимал высокую должность в министерстве образования. После того как он задремал на совещании с участием лидера КНДР, его задержали, обвинили в коррупции и расстреляли.

В 2013 году по приказу Ким Чен Ына казнили одного из самых влиятельных политиков - его дядю Чан Сон Тхэка.

Cсылки по теме: