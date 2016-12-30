США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два учреждения для работников РФ

В США приняли решение выслать из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов в ответ на враждебную кампанию против американских дипломатов в Москве, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В течение часа эту информацию официально подтвердили в Госдепе. МИД РФ в связи с высылкой дипломатов назвал новые санкции "унижением американского народа" и пообещал ответить на них в течение пятницы, передает NEWSru.com.

В РФ пообещали "зачистить" в ответ посольство и консульство США

Опубликован доклад американских спецслужб о хакерских атаках из РФ

Трамп анонсировал встречу с руководством разведки



По словам источника агентства, американские власти решили закрыть для российских официальных лиц доступ к двум учреждениям в Нью-Йорке и Мэриленде, использовавшимся россиянами в целях разведки.

"Эти действия были предприняты в ответ на кампанию притеснения американских дипломатов и действия российских дипломатов, которые мы считаем не соответствующими дипломатической практике", - сказал высокопоставленный американский чиновник в разговоре с Reuters.

Он сообщил агентству, что у российских дипломатов есть 72 часа, чтобы покинуть Соединенные Штаты.

Президент США Барак Обама в своем выступлении упомянул, что американские дипломаты в течение последнего года подверглись в Москве неприемлемым притеснениям со стороны российских служб безопасности и полиции.

Госдепартамент давно жаловался, что российские агенты безопасности и полиция преследуют американских дипломатов. Госсекретарь Джон Керри обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В начале июня в Москве было совершено нападение на американского дипломата, нападавшим оказался сотрудник ФСБ, который сломал дипломату плечо. В ответ на это Госдеп США 17 июня выслал из страны двух российских дипломатов.

Кроме того, The Washington Post писала, что российская разведка в последние два года усиленно следит за сотрудниками американского дипломатического ведомства в Москве. Дипломатов преследуют по пути домой, следят за членами их семей, приходят без приглашения на светские мероприятия и подкупают журналистов, чтобы те писали о них в дурном свете. В публикации, в частности, упоминалось, что кто-то из злоумышленников даже нагадил на ковер в доме дипломата.

"Сегодня Госдепартамент объявил персонами нон грата 35 российских официальных лиц, действия которых не соответствовали их дипломатическому статусу или статусу консульского работника", - говорится в заявлении официального представителя Госдепа Марка Тонера, которое цитирует "Интерфакс".

Кроме того, "Госдепартамент также проинформировал правительство России, что запретит доступ российского персонала на территорию двух дипломатических представительств РФ в США".

"Госдепартамент предпринял эти действия как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев", - говорится в заявлении.

В частности, речь идет о "намеренном задержании полицией, физическом насилии, обнародовании в прямом эфире государственного телевидения личной информации о наших сотрудниках, что ставит их под угрозу".

В РФ пообещали "зачистить" в ответ посольство и консульство США



Россия ответит на объявление в США персонами нон грата 35 российских дипломатов, заявил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Вы понимаете, что будут ответные меры, будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульство", - сказал он.

В частности, российские власти уже распорядились прекратить работу англо-американской школы в Москве, передает CNN.

Согласно сообщению, в школе учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.

Кроме того сообщается о прекращении доступа сотрудникам американского посольства к дому отдыха для дипломатов в Серебряном Бору под Москвой.

Опубликован доклад американских спецслужб о хакерских атаках из РФ



Спецслужбы США опубликовали открытую версию доклада о хакерских атаках из России во время предвыборной кампании.

Доклад подготовлен совместно ФБР США и Министерством нацбезопасности. Кампанию активности, которую осуществили российские военные и гражданские разведслужбы, там назвали GRIZZLY STEPPE. В докладе речь идет о двух атаках в рамках этой активности: одна была осуществлена летом 2015 года, другая - весной 2016 года. Они получили обозначение APT28 и APT29 - то есть "Advanced Persistent Threat", или "Продвинутая продолжительная угроза". ФБР и сотрудники нацбезопасности в докладе представляют свои выводы о том, какие инструменты были использованы двумя группами хакеров, которые, по мнению США, ответственны за эти киберпреступления.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно отвергал причастность РФ к этим хакерским атакам, в частности, отвечая на вопросы во время большой декабрьской пресс-конференции.

Первой по времени атакой была APT29. Сообщается, что хакеры этой группировки в основном добывали данные с помощью распространения поддельных ссылок на сайты, похожие на те, которые они пытались атаковать. Ссылки часто представляли из себя укороченные URL-адреса, рассылку которых осуществляли на емейлы сотрудников организаций-жертв. Это, по данным американских спецслужб, были правительственные системы, исследовательские организации, университеты и корпорации по всему миру. Летом 2015 года хакерам удалось проникнуть на сервера одной из политических партий США (она в докладе не называется, но во время предвыборной кампании публиковались данные Демократической партии), когда один из получателей рассылки открыл файл, прилагавшийся к электронному письму. Это дало хакерам контроль над электронной почтой ряда сотрудников и позволило им скачать архив переписки.

Вторая атака - APT28 - произошла весной 2016 года. Метод был похожим: пароли к емейлам хакеры добыли, опубликовав поддельную ссылку на сайт с рекомендацией поменять пароль для доступа к электронной почте. Некоторые сотрудники партии этим воспользовались, и в результате хакеры получили пароли к почтовым ящикам нескольких ключевых сотрудников. В докладе сказано, что затем информация, добытая из их электронных ящиков, была передана в СМИ и опубликована. На протяжении президентской избирательной кампании сайт WikiLeaks публиковал десятки пакетов данных, включавших переписку членов штаба Хиллари Клинтон - проигравшего кандидата Демократической партии США.

В числе "альтернативных названий" предполагаемых российских агентов содержится имя группировки Fancy Bear - хакеров, публиковавших данные о получении атлетами стран Запада терапевтических разрешений на употребление запрещенных для других медицинских препаратов. Всего в списке указано более 40 псевдонимов группировок.

Далее в докладе указаны технические детали хакерских атак, даны рекомендации по их выявлению и предотвращению.

ФБР и Нацбезопасность утверждают, что группировки продолжают атаковать американскую инфраструктуру, и последняя из подобных попыток произошла уже после выборов в США в ноябре 2016 года. Отметим, что президент США Барак Обама рассказывал журналистам, что "предвыборные" атаки прекратились после того, как в сентябре он попросил президента России Владимира Путина остановить их.

Персональным санкциям со стороны США в связи с хакерскими атаками, приписываемыми России, подверглись глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы - Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов. Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их клички, из чего можно сделать вывод, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках.

В Кремле причастность к хакерским атакам в США неоднократно отвергали. На большой пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос о хакерских атаках, президент РФ Владимир Путин сказал, что никто не знает, кто устроил кибератаки на США. Он заметил, что это и не важно. По мнению президента России, проигравшая сторона (кандидат от демократов Хиллари Клинтон, которую поддерживал Барак Обама) просто ищет себе оправдания.

Трамп анонсировал встречу с руководством разведки



Избранный президент Дональд Трамп на будущей неделе встретится с руководителями разведки США в связи с хакерскими атаками. Об этом говорится в заявлении Трампа. При этом американские СМИ обратили внимание на то, что Трамп призвал "двигаться вперед".

"Нашей стране пора двигаться вперед, к чему-то большему и лучшему, - цитирует Трампа ТАСС. - Тем не менее, в интересах страны и нашего великого народа я встречусь на будущей неделе с лидерами разведывательного сообщества, чтобы получить последнюю информацию относительно фактов в данной ситуации".

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