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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 30 декабря 2016 г.
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Дутерте отрёкся от признаний в сбрасывании людей с вертолёта: я бы все равно не стал рассказывать
время публикации: 12:00
последнее обновление: 12:06
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Президент Филиппин Родриго Дутерте опроверг собственное заявление о том, что он якобы сбрасывал людей с вертолета

Президент Филиппин Родриго Дутерте опроверг собственное заявление о том, что он якобы сбрасывал людей с вертолета, передает NEWSru.com.

"Это не правда. У меня нет вертолета", - сказал он в интервью ABS-CBN News.

"Даже если бы это было правдой, я бы все равно не признался", - добавил он.

Накануне Дутерте заявил, что в бытность мэром города Давао он вытолкал из вертолета человека, подозреваемого в похищении гражданина Китая. "Я делал это раньше, почему бы мне не сделать это снова?" - сказал филиппинский лидер, пообещав также сурово расправляться с коррумпированными чиновниками.

Заявление Дутерте привлекло внимание СМИ, которые захотели выяснить подробности произошедшего. Впрочем, пресс-секретарь Дутерте Эрнесто Абелла предположил, что инцидента с вертолетом вообще не было.

"Скажем так, давайте считать это городской легендой", - заявил он.

Ранее в этом месяце глава государства признался, что, занимая пост градоначальника, лично убивал подозреваемых в совершении преступлений. Таким образом, по его словам, он показывал полиции, как надо бороться с преступниками.

Пост мэра Давао Родриго Дутерте занимал более 20 лет. Летом этого года он был избран президентом Филиппин. Придя к власти, Дутерте объявил о начале силовой кампании по борьбе с распространением наркотиков, в ходе которой погибли уже не менее пяти тысяч человек - 2086 при проведении спецопераций против наркоторговцев, еще более трех тысяч были убиты при невыясненных обстоятельствах. Критики обвиняют правительство Дутерте в том, что оно прибегает к убийствам без суда и следствия.

После скандального заявления Дутерте об участии в убийствах в стране начали раздаваться призывы к началу процедуры импичмента в отношении президента. К этому призывают лидеры оппозиции и правозащитники.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выступил с призывом начать официальное расследование в отношении высказываний Дутерте, за что был назван Дутерте "идиотом".

При этом СМИ отмечают, что уровень поддержки Дутерте на Филиппинах весьма высок - по данным филиппинского статистического агентства Social Weather Stations, деятельностью главы государства удовлетворены 63% опрошенных. Кроме того, Дутерте вошел в рейтинг самых влиятельных людей мира американского журнала Forbes за 2016 год. В списке из 74 человек он занял 70-е место.

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