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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 29 января 2017 г.
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Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post за "неправильную позицию"
время публикации: 10:24
последнее обновление: 10:24
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал влиятельные американские издания The New York Times и The Washington Post за то, как они освещают его деятельность

Президент США Дональд Трамп раскритиковал влиятельные американские издания The New York Times и The Washington Post за то, как они освещают его деятельность.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Провальная New York Times заняла неправильную позицию в отношении меня с самого начала. Утверждала, что я проиграю праймериз, а потом и всеобщие выборы. Фейковые новости", - написал Трамп.

По его словам, освещение его деятельности в New York Times и Washington Post "от самого начала было настолько несправедливым и злобным, что Times пришлось извиняться перед своими подписчиками и читателями, число которых сокращается".

"Они ошибались в отношении меня с самого начала и до сих пор не сменили позиции, и не изменят никогда. Это позорно", - написал глава Белого дома.

Ранее американские сотрудники СМИ опубликовали открытое письмо к избранному президенту США Дональду Трампу, в котором объяснили свое видение отношений между его администрацией и пресс-корпусом.

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Воскресенье, 29 января 2017 г.  

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