Трамп раскритиковал New York Times и Washington Post за "неправильную позицию"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал влиятельные американские издания The New York Times и The Washington Post за то, как они освещают его деятельность.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Провальная New York Times заняла неправильную позицию в отношении меня с самого начала. Утверждала, что я проиграю праймериз, а потом и всеобщие выборы. Фейковые новости", - написал Трамп.

По его словам, освещение его деятельности в New York Times и Washington Post "от самого начала было настолько несправедливым и злобным, что Times пришлось извиняться перед своими подписчиками и читателями, число которых сокращается".

"Они ошибались в отношении меня с самого начала и до сих пор не сменили позиции, и не изменят никогда. Это позорно", - написал глава Белого дома.

Ранее американские сотрудники СМИ опубликовали открытое письмо к избранному президенту США Дональду Трампу, в котором объяснили свое видение отношений между его администрацией и пресс-корпусом.

