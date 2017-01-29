Десятки людей не смогли вылететь из Стамбула в США

Из стамбульского аэропорта имени Ататюрка десяткам людей не разрешили вылет в Соединенные Штаты Америки из-за подписанного президентом Дональдом Трампом "антииммигрантского" указа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

"Были остановлены десятки людей, которые путешествовали в воскресенье, из-за запрета", - говорится в сообщении.

Как отметил источник, количество людей, которым запретили вылет, менее 80.

Как сообщили в Министерстве национальной безопасности США, указ Трампа уже повлиял на 375 путешественников, 109 из которых были транзитными пассажирами.

Президент Трамп в пятницу, 27 января, подписал указ, который имеет название "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты". Он приостанавливает прибытие беженцев в США в течение 120 дней и блокирует на три месяца визы для путешественников из семи мусульманских стран, в том числе из Ирана.

Иранский режиссер Асгар Фархади, номинированный в этом году на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм", не сможет приехать на церемонию вручения из-за "антииммигрантского" указа Дональда Трампа.

Тысячи ученых с мировым именем, в числе которых 28 лауреатов Нобелевской премии подписали петицию, в рамках которой решительно осуждают изданный президентом США указ о временном запрете на въезд в страну гражданам нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки.

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