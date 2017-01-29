Пресс-служба Кремля: Трамп и Путин обсудили основные аспекты "кризиса в Украине", тему санкций обошли

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора говорили и об Украине.
Об этом сообщила в субботу, 28 января, пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине", - говорится в сообщении.
Кремль также утверждает, что, якобы, сторонами, "условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям".
"При этом выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой - международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии", - подчеркивается в сообщении.
В то же время, как сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, тема отмены санкций в телефонном разговоре не обсуждалась, передает "Интерфакс".
Песков отметил, что президенты условились поддерживать регулярные "личные контакты", проработать вопрос о сроках и месте личной встречи.
Напомним, в субботу, 28 января, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, перед этим Трамп провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, который длился 45 минут.
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