Нобелевские лауреаты требуют отменить указ Трампа о запрете въезда мусульман в США

Тысячи ученых с мировым именем, в числе которых 28 лауреатов Нобелевской премии подписали петицию, в рамках которой решительно осуждают изданный президентом США указ о временном запрете на въезд в страну гражданам нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Указ, вызвавший волну протестов в США и за рубежом, был подписан Трампом в пятницу, 27 января. Этот документ приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Кроме того, Трамп ограничил въезд на 90 дней из ряда стран с преимущественно мусульманским населением, но не назвал эти страны. По данным Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, речь идет о временном запрете на въезд граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

27-28 января в Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско, Майами и других городах США прошли массовые акции протеста против действий администрации Белого дома, направленных на ограничение иммиграции, приема беженцев и въезда в страну граждан мусульманских государств.

Выступая на церемонии подписания указа в Пентагоне, Трамп заявил, что этот указ является одним из шагов, направленных на защиту США от иностранных террористов, и подчеркнул, что отныне принятие решений о приеме беженцев будет "экстремальным".

Согласно решению Трампа, в текущем финансовом году, который завершится 30 сентября 2017 года, США примут не более 50 тысяч беженцев. Почти 30 тысяч из них уже находятся в Соединенных Штатах.

Администрация бывшего президента Барака Обамы планировала в текущем финансовом году принять около 110 тысяч беженцев. Годом ранее США приняли 85 тысяч беженцев, а в 2013-2015 годах приняли более 200 тысяч беженцев.

В указе Трампа особое внимание уделено запрету на прием беженцев из Сирии. В документе сказано: "Въезд граждан Сирии в качестве беженцев противоречит интересам США. Замораживаю любой подобный въезд до того момента, когда я решу, что произошли существенные изменения... позволяющие осуществлять прием сирийских беженцев в соответствии с национальными интересами".

В то же время Трамп заявил, что готов помогать сирийским христианам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны в Сирии.

В минувшую субботу судья федерального суда в Бруклине Энн Доннелли приостановила депортацию из США людей, обладающих въездными визами или статусом беженца, однако подлежащих депортации по указу президента.

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