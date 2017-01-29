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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 29 января 2017 г.
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Минфин ФРГ признал ошибки в миграционной политике
время публикации: 15:31
последнее обновление: 16:42
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Минфин ФРГ признал ошибки в миграционной политике
Немецкое правительство пыталось "улучшить то, что ускользнуло от нас в 2015 году"
Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле признал, что Германия допустила ряд ошибок в миграционной политике, что повлекло въезд в страну более двух миллионов мигрантов за последние два года

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле признал, что Германия допустила ряд ошибок в миграционной политике, что повлекло въезд в страну более двух миллионов мигрантов за последние два года.

Об этом он рассказал в интервью одному из немецких изданий, сообщает Reuters.

"Мы, политики, тоже делаем ошибки. Но на них можно хотя бы поучиться", - отметил он.

Шойбле также сказал, что немецкое правительство пыталось "улучшить то, что ускользнуло от нас в 2015 году".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что уже утратила оптимизм по поводу того, что страны ЕС начнут справедливо распределять беженцев. Она в очередной раз призвала коллег по ЕС проявить солидарность при распределении мигрантов и проявить готовность принимать участие во всех аспектах управления вопросами миграции.

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле входит в партию Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" (ХДС), значительно утратившую поддержку немецких избирателей из-за политики содействия миграции беженцев в Германию.

Ранее сообщалось, что менее половины граждан (47%) Германии довольны работой канцлера ФРГ, показал опрос. Тем временем повысился рейтинг премьера Баварии Хорста Зеехофера, одного из главных критиков миграционной политики кацнлера.

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