Минфин ФРГ признал ошибки в миграционной политике

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле признал, что Германия допустила ряд ошибок в миграционной политике, что повлекло въезд в страну более двух миллионов мигрантов за последние два года.
Об этом он рассказал в интервью одному из немецких изданий, сообщает Reuters.
"Мы, политики, тоже делаем ошибки. Но на них можно хотя бы поучиться", - отметил он.
Шойбле также сказал, что немецкое правительство пыталось "улучшить то, что ускользнуло от нас в 2015 году".
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что уже утратила оптимизм по поводу того, что страны ЕС начнут справедливо распределять беженцев. Она в очередной раз призвала коллег по ЕС проявить солидарность при распределении мигрантов и проявить готовность принимать участие во всех аспектах управления вопросами миграции.
Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле входит в партию Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" (ХДС), значительно утратившую поддержку немецких избирателей из-за политики содействия миграции беженцев в Германию.
Ранее сообщалось, что менее половины граждан (47%) Германии довольны работой канцлера ФРГ, показал опрос. Тем временем повысился рейтинг премьера Баварии Хорста Зеехофера, одного из главных критиков миграционной политики кацнлера.
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