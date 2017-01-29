В Йемене в боях за сутки погибли более 100 человек

В Йемене в результате столкновений между правительственными войсками и повстанцами-хуситами за последние сутки погибло более 100 человек.
Об этом сегодня, 29 января, сообщает AFP.
"В результате ожесточенных боев между йеменскими правительственными войсками и шиитскими повстанцами на западном побережье страны погибли более 100 бойцов за последние 24 часа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тела по меньшей мере 90 повстанцев были доставлены в больницу города Ходейда на побережье Красного моря. Тела 19 военных были перевезены в больницу города Аден на берегу Аденского залива.
Ранее сообщалось, что американские военные на юге Йемена ликвидировали трех главарей террористической организации "Аль-Каида" и еще 38 ее членов.
Неделю назад сообщалось, что в боях за стратегический пролив в Йемене погибли более 60 человек.
|
Cсылки по теме:
ООН: война в Йемене может вызвать большой голод
// NEWSru.ua // В мире // 27 января 2017 г.
ООН: в Йемене из-за войны погибли 1400 детей
// NEWSru.ua // В мире // 11 января 2017 г.
У берегов Йемена американский эсминец попал под ракетный обстрел. Пришлось "ответить"
// NEWSru.ua // В мире // 12 октября 2016 г.
В Йемене США уничтожили 13 террористов "Аль-Каиды"
// NEWSru.ua // В мире // 7 сентября 2016 г.
В Йемене в результате нападения смертника на военный лагерь погибли более 60 человек
// NEWSru.ua // В мире // 29 августа 2016 г.