В Йемене в боях за сутки погибли более 100 человек

В Йемене в результате столкновений между правительственными войсками и повстанцами-хуситами за последние сутки погибло более 100 человек.

Об этом сегодня, 29 января, сообщает AFP.

"В результате ожесточенных боев между йеменскими правительственными войсками и шиитскими повстанцами на западном побережье страны погибли более 100 бойцов за последние 24 часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тела по меньшей мере 90 повстанцев были доставлены в больницу города Ходейда на побережье Красного моря. Тела 19 военных были перевезены в больницу города Аден на берегу Аденского залива.

Ранее сообщалось, что американские военные на юге Йемена ликвидировали трех главарей террористической организации "Аль-Каида" и еще 38 ее членов.

Неделю назад сообщалось, что в боях за стратегический пролив в Йемене погибли более 60 человек.

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