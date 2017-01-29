В Великобритании запретили называть беременных пациентов "матерями" - СМИ

Британская медицинская ассоциация опубликовала новые правила, предписывающие называть будущих матерей "беременными людьми", дабы не оскорблять чувства трансгендеров, сообщает Daily Mail.
Данное распоряжение было опубликовано спустя неделю после того, как 20-летний Хейден Кросс, уже поменявший в документах пол на "мужской" и начавший гормональную терапию, отложил операцию по изменению пола, чтобы родить ребенка.
Это первый случай в Великобритании, когда женщина забеременела в процессе изменения пола.
Отметим, ранее в Аргентине состоялась необычная свадьба. Беременный жених, который родился девочкой, но в данный момент считает себя мужчиной, сочетался браком со своей возлюбленной. Которая, в свою очередь, родилась мальчиком, но считает себя женщиной.
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