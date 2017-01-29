 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 29 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Великобритании запретили называть беременных пациентов "матерями" - СМИ
время публикации: 12:42
последнее обновление: 12:42
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Британская медицинская ассоциация опубликовала новые правила, предписывающие называть будущих матерей "беременными людьми", дабы не оскорблять чувства трансгендеров, сообщает Daily Mail.

Данное распоряжение было опубликовано спустя неделю после того, как 20-летний Хейден Кросс, уже поменявший в документах пол на "мужской" и начавший гормональную терапию, отложил операцию по изменению пола, чтобы родить ребенка.

Это первый случай в Великобритании, когда женщина забеременела в процессе изменения пола.

Отметим, ранее в Аргентине состоялась необычная свадьба. Беременный жених, который родился девочкой, но в данный момент считает себя мужчиной, сочетался браком со своей возлюбленной. Которая, в свою очередь, родилась мальчиком, но считает себя женщиной.

facebook

Cсылки по теме:

В Украине впервые родился ребёнок от трёх родителей
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.

В Одессе мигранты получали гражданство благодаря фиктивной беременности украинок
// NEWSru.ua // Украина // 16 ноября 2016 г.

Украинские медики стали пионерами в создании инновационной технологии искусственного оплодотворения
// NEWSru.ua // Украина // 3 июня 2016 г.

ІТ-компании предлагают талантливым сотрудницам заморозить яйцеклетки, чтобы "не отвлекаться" на материнство
// NEWSru.ua // В мире // 16 октября 2014 г.

Беременный мужчина и его возлюбленная-транссексуал сочетались браком в Аргентине
// NEWSru.ua // В мире // 2 декабря 2013 г.

Мужчина-транссексуал из Германии выносил и родил себе сына
// NEWSru.ua // В мире // 11 сентября 2013 г.

У 65-летного шведа внезапно диагностировали беременность
// NEWSru.ua // В мире // 3 июля 2012 г.

Второй в мире беременный мужчина должен скоро родить
// NEWSru.ua // В мире // 27 января 2010 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Воскресенье, 29 января 2017 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017