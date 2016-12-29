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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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В РФ законодательно разрешили применять к заключённым физическую силу и огнестрельное оружие
время публикации: 20:37
последнее обновление: 20:37
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В РФ законодательно разрешили применять к заключённым физическую силу и огнестрельное оружие

В России законодательно разрешили применять к заключенным физическую силу и огнестрельное оружие.

Соответствующий закон, регламентирующий применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний к заключенным подписал президент РФ Владимир Путин, передает в четверг 29 декабря УНИАН.

"Сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, установленных настоящим законом", – говорится в тексте документа.

Закон был принят Государственной думой РФ 21 декабря 2016 года и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года.

Также сотрудники ФСИН "при наличии возможности" должны фиксировать применение насилия к заключенным видеорегистратором или другими штатными аудиовизуальными средствами фиксации и сообщать об этом своему начальству в течение суток.

Журналисты и правозащитники назвали законопроект "законом садистов". В первоначальной редакции документ предусматривал право для сотрудников ФСИН применять к заключенным силу и спецсредства в случае любого нарушения режима содержания. Против этой нормы выступили правозащитники, и из окончательной редакции документа ее исключили.

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Четверг, 29 декабря 2016 г.  
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