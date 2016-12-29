Войска Ирака начали вторую фазу наступления на частично контролируемый "ИГИЛ" Мосул

Иракские войска начали вторую фазу наступления на частично контролируемое боевиками "Исламского государства" (ИГ) город Мосул.

Об этом сообщил командир спецоперации Абдул Амир Рашид, передает Deutsche Welle.

"Силы армии, федеральная полиция и антитеррористические подразделения начали второй этап операции по освобождению восточной части Мосула", - отметил он.

Операция по освобождению Мосула от ИГ началась в октябре при поддержке курдских отрядов и авиации коалиции под командованием США. В декабре операцию приостановили для корректировки планов. Войскам Ирака удалось взять под контроль пригороды, территории вокруг Мосула и около четверти самого города, однако продвижению войска мешали контратаки исламистов с помощью смертников. Недавно премьер-министр страны Хайдер аль-Абади заявил, что борьба с ИГ в Мосуле может длиться еще три месяца.

Как сообщалось, боевики ИГ контролируют город с 2014 года. Это последний их крупный бастион на территории Ирака. По разным оценкам, в городе могут находиться до 1,5 миллиона гражданских лиц. ООН призывает не разрушать мосты вокруг города, чтобы была возможность для эвакуации людей.

Как сообщалось, 17 октября иракские правительственные силы при поддержке коалиции, которую возглавляет США, начали наступление, чтобы вернуть под свой контроль город Мосул, захваченный террористической организацией "Исламское государство".

6 декабря иракские армейские подразделения начали новый штурм на юго-востоке Мосула и находятся менее чем в 1,5 км от центра города.

Стоит отметить, что для операции по освобождению Мосула сейчас сосредоточены 100 тыс. бойцов иракских правительственных войск, курдских сил безопасности, которые действуют по воздушной и наземной поддержки возглавляемой США коалиции против "ИГИЛ".

14 декабря иракские войска вошли в еще один район города Мосул, который контролируется террористической группировкой "Исламское государство".

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