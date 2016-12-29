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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 29 декабря 2016 г.
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В Германии хотят запретить названия вроде "вегетарианский шницель"
время публикации: 07:10
последнее обновление: 07:10
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Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт выступает за запрет на такие названия, как "вегетарианский шницель" для мясных продуктов-заменителей

Министр сельского хозяйства Германии Кристиан Шмидт выступает за запрет на такие названия, как "вегетарианский шницель" для мясных продуктов-заменителей. Об этом сообщает Associated Press.

Шмидт заявил, что он не хочет, чтобы "эти псевдо-мясные блюда" рассматривались как мясо. "Эти термины абсолютно вводят в заблуждение и огорчают потребителей. Я за их запрет в интересах четкой маркировки для потребителей", - сказал он.

Шмидт также подтвердил свое предложение о подаче в школах блюд из свинины. На вопрос, было ли бы правильно убрать свинину из меню из уважения к мусульманам, он сказал, что "мы не должны ограничивать выбор для большинства общества из соображений простоты или стоимости".

Он отмечает, что растущее культурное разнообразие должно приводить к увеличению выбора блюд, а не к уменьшению.

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